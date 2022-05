Al ser cuestionada por la polémica generada tras su programa de “orden y disciplina” en la alcaldía Cuauhtémoc y el borrado de murales, Sandra Cuevas explotó y terminó abruptamente una entrevista.

Así ocurrió durante una entrevista radiofónica de ayer 23 de mayo que Sandra Cuevas sostuvo con el periodista Salvador García Soto, en la cual fue cuestionada por la polémica del mural del mercado Juárez.

En la entrevista, Sandra Cuevas rechazó que se hayan borrado diversos murales en la alcaldía Cuauhtémoc y, molesta por los cuestionamientos, decidió terminar con la conversación telefónica de forma abrupta.

La molestia de Sandra Cuevas se generó debido a que Salvador García Soto afirmó que por órdenes de la alcaldesa, se han implementado acciones como borrar diversos murales.

Sin embargo, la alcaldesa de Cuauhtémoc atajó la acusación al señalar que si bien sí se borró un mural del mercado Juárez, ninguna otra obra similar fue intervenida.

Incluso, Sandra Cuevas destacó que la orden de borrar el mural del mercado Juárez, no fue girada por ella, sino que aseguró, se giró cuando ella estaba suspendida de su cargo.

Tras ello, la alcaldesa de Cuauhtémoc pidió a Salvador García Soto que le presentara una lista de todos los murales que según su versión, habían sido borrados.

Ante la respuesta de Sandra Cuevas, el periodista reviró con un tono notablemente molesto que su función como comunicador no era esa, por lo que la acusó de “ponerse mal” .

Aquanimals, empresa del tráiler con perros y gatos muertos, no cuenta con autorización para venderlos

Tras recordar a Sandra Cuevas la denuncia que policías interpusieron en su contra, el periodista en tono irónico, señaló que “con razón” los policías la llevaron a juicio.

Luego del primer altercado durante la entrevista, Sandra Cuevas reiteró que ella no dio ninguna orden de borrar murales , aunque aceptó lo ocurrido con el del mercado Juárez.

Al respecto, Sandra Cuevas aseguró que fue cuando estuvo suspendida de su cargo, cuando 2 personas —que ya no trabajan en la alcaldía— decidieron borrar el mural.

Yo no he borrado ni un solo mural. El mercado Juárez efectivamente tenía un mural, el cual cuando yo estuve suspendida, 2 personas decidieron borrarlo, esas 2 personas ya no trabajan en la alcaldía

Sandra Cuevas