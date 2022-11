Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, amenazó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO): “vamos a denunciar acarreados de su marcha”, dijo en un video.

Sandra Cuevas advirtió a AMLO que estará “vigilante” a todo suceso que se registre en la marcha que convocó está mañana, la cual se llevará a cabo el próximo domingo 27 de noviembre.

La alcaldesa de Cuauhtémoc aseguró que dicho movimiento es una manera de provocar a los mexicanos que asistieron a la marcha por el Instituto Nacional Electoral (INE) y ante dicha situación pidió a AMLO que “se reconcilie con México”.

Sandra Cuevas lanza amenaza a AMLO con respecto a su marcha: “estaré vigilante y denunciaré”, le dice

A través de Twitter, Sandra Cuevas lanzó una amenaza a AMLO ante la marcha que convocó durante la conferencia mañanera de hoy 16 de noviembre.

Sandra Cuevas adelantó que como autoridad de la alcaldía Cuauhtémoc, donde se encuentran el Ángel de la Independencia y el Zócalo del Centro Histórico, estará vigilando cada acción de la marcha.

Además, señaló que van a denunciar a la gente que asista como acarreados, así como a quienes:

se les pague por asistir

los obliguen a marchar

Sandra Cuevas será “vigilante” de cada movimiento relacionado con dicha manifestación.

“Vamos a estar denunciando la gente que venga como acarreada, a la gente que se le pague, voy a estar denunciando a los liderazgos de la CDMX que ustedes obliguen a asistir a la marcha, voy a estar vigilante de lo que pase en la marcha del próximo 27 de noviembre” Sandra Cuevas

Sandra Cuevas pide a AMLO “reconciliarse” con México

Del mismo modo, la alcaldesa de Cuauhtémoc pidió a AMLO “reconciliarse” con México, y no retar al pueblo mexicano, pues aseguró que la convocatoria a la marcha tiene como objetivo provocar a quienes salieron a manifestarse en defensa del INE ante la reforma electoral.

Sin embargo, señaló que AMLO no puede ver que con esa decisión se está “equivocando”, pues la gente de ya despertó, que tiene ideales y esperanza que no van con Morena, por lo que no puede seguir provocando.

Sandra Cuevas dijo que AMLO “debe de entender” que no es dueño de México, y que sólo son servidores y empleados del pueblo, que están para gobernar, no para atacar.

“No puede provocar al pueblo de México porque usted no es dueño de México, debe comprender que somos servidores públicos y empleados de México, estamos para gobernar, no para atacar, necesita una reconciliación con México, gracias” Sandra Cuevas

¿Cuándo, dónde y a qué hora es la marcha de AMLO?

AMLO señaló esta mañana que encabezará una marcha el próximo domingo 27 de noviembre, la cual partirá del Ángel de la Independencia y culminará en el Zócalo capitalino.

De acuerdo con el mandatario federal, dicha marcha es a petición de las y los mexicanos, y al llegar al Zócalo dará su cuarto informe de gobierno, adelantando dicho evento del 1 de diciembre al 27 de noviembre.

Asimismo, el presidente compartió que la marcha no es una respuesta a la movilización en defensa del INE, y fijo como hora de cita las 9:00 am de dicho domingo.