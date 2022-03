Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX), aseguró que ella no vio ningún balón con billetes de 500 pesos, a pesar de que hay videos.

En conferencia de prensa del PRD en la Cámara de Diputados, Sandra Cuevas fue cuestionada respecto a si lanzar balones con billetes es parte de su estrategia política.

En respuesta, Sandra Cuevas negó haber visto balones y señaló que su estrategia es el trabajo y esfuerzo.

“Para empezar yo no vi ningún balón, entonces desde ahí ya estamos mal. Y no mi estrategia ha sido el trabajo y el esfuerzo”

Ante la respuesta de Sandra Cuevas, un reportero le dijo que hay videos que muestra cómo lanzó balones con 500 pesos desde el balcón de la explanada Cuauhtémoc.

Sin embargo,la alcaldesa pidió a los reporteros “no desviarse de temas importantes”, porque la conferencia fue para denunciar que es víctima de persecución política.

“No nos desviemos, el tema más importante es la persecución política y de ahí no me van a sacar, quieran moverse a otro lugar, yo no me voy a mover”

Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc