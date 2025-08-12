Este martes 12 de agosto se dio a conocer la muerte de un hombre quien habría perdido la vida luego de salir de la regadera de una de las habitaciones del motel Villas Patriotismo de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con Carlos Jiménez, el hombre acudió al motel la noche del 11 de agosto luego de contratar a una trabajadora sexual; sin embargo, luego de bañarse, se habría tropezado y golpeado la cabeza.

¿Qué pasó en el motel Villas Patriotismo de CDMX? Fiscalía investiga muerte de hombre tras salir de la regadera

Carlos Jiménez compartió el descubrimiento del cuerpo de un hombre que perdió la vida en una habitación en el motel Villas Patriotismo de CDMX, ubicado en Av. Patriotismo 53 de la colonia Escandón Segunda Sección; Fiscalía capitalina investiga.

Las primeras informaciones, el hombre, identificado como Rodrigo B, fue localizado muerto en el piso, al pie de la regadera de una habitación del motel Villas Patriotismo en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Rodrigo habría llegado al motel con una mujer trabajadora sexual identificada como Vianey, la noche del 11 de agosto al motel de la Escandón.

Sin embargo, cuando salió de la regadera, se habría resbalado y golpeado la cabeza; quedó tendido en el suelo ya sin vida.

El incidente se suma a otros más ocurridos en el motel Villas Patriotismo de CDMX, incluyendo otra muerte.

¿Qué pasó en el motel Villas Patriotismo de CDMX? No es el primer reporte de muerte

Cabe señalar que este no es el primer reporte de una muerte en el motel Villas Patriotismo de CDMX, pues en febrero de 2023 un hombre murió y dos más resultaron intoxicados.

Esto ocurrió como parte del ataque de un grupo de mujeres identificadas como “las goteras”, quienes drogaron a 3 hombres para robarles; sin embargo, la dosis intoxicó a 2 y provocó la muerte de uno.