El Presupuesto Participativo 2025 contará con la participación de 7 millones 333 mil 351 personas electoras.

Estas emitirán su opinión de manera presencial, en 2 mil 427 Mesas Receptoras de Opinión el domingo 17 de agosto, a través de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía.

Distribución de documentación para la consulta del domingo 17 de agosto

El IECM entregó los cuadernillos a sus 33 Direcciones Distritales, custodiados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana .

Ello, tras ser impresos y entregados por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores el 6 de agosto en el Centro de Impresión del INE.

La consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño Durán, supervisó la entrega de los documentos.

Asimismo, las Direcciones Distritales mantendrán la Lista Nominal en resguardo para garantizar su uso correcto durante la jornada consultiva de Presupuesto Participativo 2025.

Así se llevará a cabo la Jornada de participación

Los ciudadanos podrán emitir su opinión en horario de 09:00 a 17:00 horas en las Unidades Territoriales donde se registraron proyectos específicos.

La consulta se realiza bajo el marco del Convenio General de Apoyo y Colaboración en Materia Registral entre IECM e INE.