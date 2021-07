México. - Autoridades del estado de Colima hallaron muerta y con señales de violencia a Valeria Carrasco, una mujer transexual.

De acuerdo con lo reportado por las autoridades de Colima, el transfeminicidio en contra de la joven de 25 años, ocurrió en la colonia Villas de Oro del municipio de Villa de Álvarez.

Sobre el transfeminicidio, las autoridades del estado de Colima apuntan que Valeria Carrasco, murió debido a asfixia por estrangulamiento.

Fue cerca de las 3:30 horas de este miércoles 7 de julio cuando personas llegaron al domicilio donde mataron a Valeria.

Al respecto, se indica que los restos de Valeria Carrasco presentaban múltiples golpes, así como huellas de haber sido victima de violencia .

Tras encontrar el cuerpo sin vida de Valeria, los testigos solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia, quienes confirmaron que la mujer transexual ya no contaba con signos vitales.

Luego de que se realizó el correspondiente traslado del cuerpo, el equipo forense pudo determinar que Valeria Carrasco murió debido a asfixia por estrangulamiento.

Exigen esclarecer transfeminicidio con “#justiciaparaValeria”

Por el transfeminicidio, la comunidad LGBT de Colima se manifestado en redes sociales, debido a que condenan el crimen y exigen que las autoridades esclarezcan los hechos.

Por medio del hashtag “#justiciaparaValeria” , activistas demandan que se haga justicia , además de que están convocando a una marcha que se realizará este fin de semana.

Cabe destacar que en fechas recientes se han registrado en el estado de Colima, diversos crímenes en contra de integrantes de la población LGBT .

Al respecto, el Comité Estatal de Diversidad Sexual de Colima (Cedise) acusó que en lo que va del 2021, se ha registrado al menos 6 asesinatos.

Por ello, el presidente de la Cedise, Alexis Gabriel Plascencia Salmerón, exigió a la Fiscalía General del Estado investigar los casos de asesinatos de personas de comunidad lésbico-gay.

Indira Vizcaíno condena transfeminicidio de Valeria Carrasco

La gobernadora electa del estado de Colima, Indira Vizcaíno, se pronunció por medio de Twitter sobre el transfeminicidio de Valeria.

En una serie de mensajes, Indira Vizcaíno envió sus condolencias a la familia y amigos de Valeria de quien dijo, fue víctima de “un cobarde transfeminicidio”.

Asimismo, se unió a las exigencias para que las autoridades correspondientes resuelvan “este y tantos feminicidios más que siguen impunes”.

En el mismo sentido, demandó que no haya “más crímenes de odio, no más discriminación , no más violencia hacia las mujeres”.

Finalmente llamó a que se trabaje para conformar una cultura de respeto a las diferentes orientaciones sexuales, géneros e identidades.

“La madrugada del miércoles fue asesinada Valeria, una mujer transexual que fue víctima de un cobarde transfeminicidio. Envío mis más sinceras condolencias a la familia y amigos de Valeria. Me uno a la exigencia a las autoridades correspondientes para que se actúe a resolver este y tantos feminicidios más que siguen impunes. No más crímenes de odio, no más discriminación, no más violencia hacia las mujeres. Trabajemos en una cultura de respeto a nuestras orientaciones sexuales, géneros e identidades” Indira Vizcaíno. Gobernadora electa de Colima