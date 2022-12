La primera paciente con meningitis llegó a un hospital en la CDMX la mañana de este jueves 8 de octubre.

Se trata de una mujer proveniente de Durango con meningitis, quien resultado de la enfermedad presentó un aneurisma; un síntoma que no se había presentado con anterioridad.

Tras esto, el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, informó que ante la necesidad de trasladarla para recibir la atención adecuada, la paciente llegó a un hospital en CDMX.

De acuerdo con el gobernador, la paciente con meningitis será atendida en el Instituto Nacional de Neurología.

Cabe señalar que un aneurisma es la inflamación o protuberancia en un vaso sanguíneo del cerebro, que en caso de romperse, puede causar una hemorragia interna, derrame cerebral o en peores casos, la muerte.

El caso de la paciente con meningitis que fue trasladada a la CDMX no es el primer caso que requiere atención fuera del estado.

Ya que el primer niño con la enfermedad detectada, Santiago de 7 años, también fue trasladado a Estados Unidos para recibir la atención adecuada.

Al respecto, el gobernador Esteban Villegas Villareal informó que se mantiene en contacto directo tanto con la paciente en CDMX como con el niño en Estados Unidos.

Además, el gobernador informó que hay otro caso sospechoso de meningitis en un menor, sin embargo, no se ha confirmado la presencia del hongo que causa la enfermedad en las pruebas realizadas.

Pese a que primero se indicó que la meningitis en Durango fue causada por la presencia de un hongo en un medicamento anestésico, la fiscalía estatal apunta a que es por falta de higiene en hospitales.

Esto luego de que se analizó la anestesia utilizada en cuatro hospitales privados en donde se realizaron procedimientos quirúrgicos que detonaron la meningitis en pacientes.

Sin embargo, dicho medicamento no resultó contaminado, por lo que se determinó que la causa de los brotes de meningitis se debe a negligencias en los procedimientos aplicados en dichos hospitales.

Señaló que se seguirá investigando las causas de los brotes de meningitis en Durango y que son varias líneas de investigación las que se siguen; pero al momento se mantienen la falta de higiene en hospitales como la causa.

“Espero que pronto haya resultados de la esta investigación y quiero ser muy claro en esto: no quiero decir que no haya otras líneas de investigación o que se haya cerrado el caso por completo, lo que pasa es que en los cultivos que hizo la Cofepris no sale nada positivo, pero no quiere decir que no vayan a seguir investigando esto, porque son estudios que son largos, otros que se mandaron incluso a Estados Unidos a investigarlos. Hasta ahora es el tema de los hospitales lo que provocó esto”.

Esteban Villegas Villarreal