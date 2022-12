Durante una conferencia de prensa, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que ya se identificó al hongo que provocó el reciente brote de meningitis aséptica.

Este brote ha matado hasta el momento a 18 personas en varios Hospitales del estado de Durango.

El responsable de esto es el hongo identificado como “hongo fusarium solani”, el cual se encontraba en el proceso de inyectar la anestesia.

Sin embargo, se desconoce hasta el momento cómo el medicamento contrajo este hongo.

¿Este brote de meningitis es contagioso?

En esta misma conferencia, Hugo López-Gatell informó que no se trata de una enfermedad que se pueda propagar, ya que la meningitis aséptica no es contagiosa puesto que no se transmite de persona a persona.

Este brote se debe a errores en procedimientos humanos en la aplicación de un medicamento, y no representa un enorme riesgo como el COVID-19.

Acuerdo entre instituciones de salud públicas

En la conferencia de presa participó también el gobernador del estado de Durango, Esteban Villegas, quien comentó que ya existen acuerdos entre instituciones de salud públicas.

Se trata de un acuerdo entre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Con este acuerdo se busca que los pacientes sean atendidos en un solo hospital, a fin de controlar la enfermedad.

¿Qué es la meningitis aséptica y que síntomas tiene?

La meningitis aséptica es una enfermedad que puede ser causada por virus, por algún trastorno no infeccioso como fármacos y enfermedades, así como por hongos.

En el caso del brote del estado de Durando se ha identificado ya que es por un hongo.

Esta enfermedad se caracteriza por la inflamación de un recubrimiento del cerebro llamado meninges.

Y se puede comprobar al tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo y observar que las bacterias que pueda contener no se desarrollan.

Algunos síntomas que genera son: