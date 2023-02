La mujer que fue acusada de sabotaje tras caérsele unas aspas de lavadora a las vías del Metro, sufre estrés postraumático derivado de la situación.

Se trata de Viviana Salgado, quien el pasado 12 de enero fue detenida en la estación Centro Médico porque se le cayeron unas aspas a las vías, por lo que fue acusada de “ataques a las vías de comunicación”.

Cabe mencionar que dicha detención se dio el día en que la Guardia Nacional fue desplegada en las instalaciones del Metro con el fin de evitar sabotajes y garantizar la seguridad de los usuarios.

Posteriormente, la mujer fue vinculada a proceso por sabotaje y posteriormente absuelta de todos los cargos al no encontrar pruebas de que de manera adrede arrojó las aspas a las vías del Metro de la CDMX.

Derivado de dicha situación, Viviana Salgado denunció que las falsas acusaciones en su contra le generaron estrés postraumático así como otros problemas de salud.

“Enfrentar a las instituciones en desventaja y con las falsas acusaciones que me hicieron me dejó un estrés postraumático que derivó en una complicación de mi estado de salud por hipertensión arterial”.

Pero además, la mujer y sus hijos perdieron su empleo a causa de que su imagen quedó “manchada”, por lo que acusa que le causaron mucho daño.

“Mi familia y yo ya no queremos usar el Metro, porque me dejaron muy dañada con este problema que me acusan de haber saboteado el Metro”.

Viviana Salgado