Milpa Alta: Fiscalía de CDMX olvida feminicidio de Jacqueline Pérez Herrera, acusa su mamá

Jacqueline Pérez Herrera, de 25 años de edad, fue asesinada el 19 de julio de 2021 en el poblado de San Antonio Tecomitl, alcaldía Milpa Alta, CDMX; su madre acusó que la Fiscalía ha olvidado el feminicidio.

Por el feminicidio de Jacqueline Pérez Herrera, el 20 de julio la Fiscalía General de Justicia de la CDMX detuvo a José Alfredo “N” , quien era la pareja sentimental de la joven.

Según la Fiscalía, el hombre habría dicho que mató a Jacqueline “a cambio” de sustancias ilegales para entregarla como “pago” y fue la madre de la víctima quien la encontró en el lugar donde la pareja vivía y denunció lo ocurrido.

En ese momento, se abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio contra Jacqueline pero 4 meses después, no hay avances aunque destacan las irregularidades y omisiones en el caso.

Protesta por el feminicidio de Jacqueline Pérez Herrera (Mujeres de Maíz Milpa Alta)

Fiscalía no entrega carpeta de investigación a mamá de Jacqueline

En entrevista con SDPnoticias, Inés, la madre de Jacqueline Pérez Herrera, explicó que a 4 meses del feminicidio no le han entregado las copias de la carpeta de investigación , lo que es un derecho de las víctimas.

La última visita que realizó al Reclusorio Oriente en la CDMX para solicitar su carpeta fue el pasado 12 de noviembre pero le dijeron que no se la podían mostrar porque “no estaba completa”.

Hasta ahora, se han realizado dos audiencias de la etapa inicial contra José Alfredo “N” y están a la espera de la fecha para la audiencia intermedia, sin embargo, sin la carpeta de investigación, el abogado de Inés no puede avanzar.

“No me han dicho nada, mi asesora jurídica Erika en dos ocasiones no contestó mis preguntas sobre cómo va el caso y ya después me avisó que la carpeta estaba en el Reclusorio Oriente para que fuera a pedir copias”. Inés, mamá de Jacqueline

La mamá de Jacqueline es acompañada por la colectiva Mujeres de Maíz Milpa Alta y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

Mamá de Jacqueline: “No me entregaron los restos de mi hija”

En la entrevista, la señora Inés también acusó que tras reconocer el cuerpo de su hija en el Servicio Médico Forense de la CDMX, no le entregaron los restos de Jacqueline pues el ataúd que llegó a su casa estaba vacío.

“Comente que el cuerpo de mi hija a mí no me lo entregaron, aunque fueran los huesitos, cuando me abrieron la caja estaba vacía, no había nada y sólo vi unos trapos acomodados adentro”. Inés, mamá de Jacqueline

Inés asegura que sí reconoció el cuerpo de su hija frente a autoridades de la Fiscalía pero no sabe qué sucedió entre ese momento y la entrega del ataúd en su casa, pues no estaban los restos de Jacqueline.

La madre de la joven no sabe quién es responsable de que los restos de su hija no llegaran, pero “desde entonces tengo esa duda, a mi no me entregaron los huesitos de mi hija”, aseguró.

“Yo quiero que me enseñen la caja, así estaré tranquila porque sólo estoy pensado que mi hija no está ahí, sus huesitos no me los dieron, si yo me quedo callada no sabemos a cuántas personas más no le están haciendo esto porque nadie levanta la voz, nadie exige”. Inés, mamá de Jacqueline

Inés exige que las autoridades le muestren el ataúd y dado caso, saber dónde están los restos de Jacqueline “porque no la tengo, yo sé que no está en la caja”.

Feminicidio de Jacqueline (Mujeres de Maíz Milpa Alta)

Jacqueline Pérez Herrera quería estudiar gastronomía

Jacqueline Pérez Herrera quería estudiar gastronomía, era una joven trabajadora con ganas de vivir, de terminar de pagar su moto y de comprarse una casa.

Le contaba a su mamá que quería estudiar y personas que la conocieron la describen como una joven muy sonriente, alegré, tranquila, que buscaba cualquier forma de salir adelante.

Tenía buena comunicación con su mamá y siempre se preguntaban qué hacían; Jacqueline extrañaba tanto a Inés que le propuso, en repetidas ocasiones, que se mudara cerca de donde vivía para poderla visitarla.

“Unos días antes, Jacqueline se había enfermado de la panza y había adelgazado, le dije que fuera al doctor pero no quiso, y que con un té que se tomó ya iba a estar bien. Le compré unas vitaminas para que se repusiera y no se fuera a enfermar”. Inés, mamá de Jacqueline

La última vez que Inés vio con vida a su hija fue el martes 13 de julio, la fue a visitar para dejarle unas vitaminas y despensa; Jacqueline estaba trabajando haciendo un tatuaje de ceja.

Las dos mujeres comieron pizza junto a José Alfredo “N” ; y cuando Inés se despidió, Jacqueline la abrazó y le dijo “te quiero mucho, mamá”. Todavía el miércoles y jueves intercambiaron mensajes por celular pero después, la joven ya no contestó.

“No es justo lo que le hicieron”: mamá de Jacqueline

Justicia para Jacqueline es lo que exige Inés y repite que “no es justo lo que le hicieron” a su hija, por ello pide a las autoridades que hagan su trabajo, que atienda a las personas.

“No creo que solo a mí me hagan de menos, pido justicia en nombre de mi hija porque ahora que ya no está me están haciendo de menos, no hay atención”. Inés, mamá de Jacqueline

Para José Alfredo “N”, la mamá de la víctima exige cadena perpetua porque señaló que lo que le sucedió a ella y a Jacqueline, le puede pasar a otras mujeres si esta persona recupera su libertad.

También solicitó seguridad, pues desde que el hombre fue detenido, personas cercanas a él la han intimidado y hasta tuvo que dejar de trabajar en su puesto de cerrajería por miedo a agresiones.

“Si no me cuido yo nadie me va a cuidar, se van a vengar porque dicen que yo lo metí a la cárcel [...] ¿qué puedo esperar?”. Inés, mamá de Jacqueline

Jacqueline Pérez Herrera iba a cumplir 26 años el próximo 31 de diciembre. Su mamá y la colectiva Mujeres de Maíz Milpa Alta aseguran que seguirán en la lucha hasta tener justicia .