Con la presentación del libro “México es Taurino”, la organización Tauromaquia Mexicana A.C. dio inicio formal a las actividades conmemorativas por los 500 años de la tauromaquia en México, en un encuentro que apostó por la reflexión histórica y el análisis cultural, alejándose del enfoque de confrontación política que suele rodear al tema.

El evento se llevó a cabo en el Foro Castalia del Seminario de Cultura Mexicana y reunió a especialistas, comunicadores e historiadores que coincidieron en la necesidad de abordar la fiesta taurina desde una perspectiva cultural, social y jurídica, con base en datos verificables y contexto histórico.

México abre debate cultural por los 500 años de la tauromaquia

Durante el evento, se señaló que la tauromaquia en México no es una práctica importada de forma aislada, sino una expresión cultural que se transformó a partir del mestizaje y la participación de los pueblos originarios desde el siglo XVI; así lo señalaron los participantes, entre ellos Luis Niño de Rivera, Heriberto Murrieta, Fernanda Haro, Antonio Rivera y el historiador Javier Garciadiego.

Uno de los principales aportes del libro es la inclusión de un registro estadístico inédito del siglo XXI, que documenta la realización de 4 mil 686 festejos taurinos al año en mil 137 localidades de 669 municipios del país.

De acuerdo con los datos, el 61% de estos festejos se llevan a cabo en comunidades con menos de 25 mil habitantes, mientras que el 42% ocurren en municipios con presencia de pueblos originarios, lo que evidencia su profundo arraigo comunitario.

Los ponentes subrayaron que estas cifras reflejan no solo una tradición cultural, sino también una actividad vinculada al desarrollo económico local, relacionada con la ganadería, el campo, la artesanía y celebraciones populares que forman parte del tejido social en diversas regiones del país.

Asimismo, se planteó la importancia de construir certeza jurídica para las comunidades donde la tauromaquia ha sido una práctica histórica, aclarando que no se busca imponerla en zonas donde no existe, sino protegerla donde ha sido parte de la vida cotidiana durante siglos.

Finalmente, durante el evento se hizo un llamado a que las decisiones públicas sobre el tema se tomen con base en información histórica, social y cultural, evitando la polarización. La obra, de 174 páginas y cerca de 50 fotografías, fue impulsada por Tauromaquia Mexicana A.C. y la Fundación de Cultura Taurina Mexicana Rodolfo Gaona, y marca el inicio de una agenda nacional de reflexión durante 2026.