Metro CDMX: Fiscalía ocultó información a imputados, acusa abogado

Gabriel Regino, abogado de 5 de los 10 imputados por el accidente de la Línea 12 del Metro, acusó que la Fiscalía de la CDMX ocultó la investigación a los acusados.

En entrevista para Así las cosas de W Radio, el abogado de

dijo que se encuentra ante un proceso “netamente Kafkiano” debido a que la Fiscalía ocultó la investigación a los imputados y les negó la posibilidad de llegar a un acuerdo reparatorio.

Gabriel Regino dijo que el caso del accidente del Metro CDMX se está manejando de forma política y desde el inicio de la investigación, la Fiscalía se dedicó a filtrar que iría contra sus clientes.

“Si camina como pato, grazna como pato, pues es un pato… Si esto no es político, si lo que no es lógico suena metálico, yo no entiendo porque Kafka no está a cargo de la Fiscalía de la Ciudad de México”