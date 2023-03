En la marcha del 8 de marzo 2023, Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres se unieron contra la violencia; desde infancias, víctimas, sobrevivientes, amigas, mujeres trans, universitarias y el bloque negro.

En la Ciudad de México (CDMX), según cifras oficiales, se unieron alrededor de 90 mil personas que marcharon desde diferentes puntos de Paseo de la Reforma, como la Glorieta de las Mujeres que Luchan, hacia el Zócalo capitalino, donde los contingentes comenzaron a llegar desde las 2 de la tarde y no pararon hasta las 7 de la noche.

Marcharon miles y miles, jóvenes que exigen un alto a la violencia en su contra; niñas que piden crecer sin miedo, madres de víctimas que imploran justicia ante la indolencia de las autoridades, mujeres trans por el reconocimiento de sus derechos, sobrevivientes de violencia para que llegue el castigo a sus agresores.

La marcha del 8 de marzo volvió a unir a miles de mujeres, quizás, como no había ocurrido desde el 2020, antes de la pandemia de Covid-19 cuando la cifra oficial fue de 80 mil asistentes La ola morada regresó a México o nunca se fue.

Marcha 8M en CDMX (Graciela López Herrera)

¿Quiénes marcharon el 8 de marzo 2023 en la CDMX?

Mujeres que nunca antes habían asistido a una marcha del 8 de marzo, por el Día Internacional de la Mujer, salieron a protestar.

Muchas mamás iban con sus hijas y marchaban con ellas; junto, avanzaban mujeres adultas mayores, jóvenes amigas e integrantes del llamado bloque negro. Desde diferentes puntos y en horarios escalonados, pero con los mismos reclamos y exigencias, un alto a la violencia.

Desde antes de las 13:00 horas, los primeros contingentes comenzaron a salir de la Glorieta de las Mujeres que Luchan al Zócalo; a la cabeza de casi culturizar grupo, iban las madres y familias de víctimas de feminicidio y desaparecidas.

Durante el recorrido, se hicieron presenten las exigencias y consignas en torno las diversas violencias que las mujeres enfrentan desde la falta de justicia en casos de feminicidio, violencias y abusos sexuales a las infancias.

Hasta la despenalización del aborto, el rechazo a la gordofobia, las mujeres con discapacidad y las indígenas, el respeto a los cuerpos diversos.

La mayoría de los contingentes avanzaron sobre Reforma rodeados por mujeres policías, y debido a algunos altercados entre manifestantes y elementos de seguridad, la organización Marabunta tuvo que intervenir, pues el cerco policial se reducía y lo que se evitó fue encapsulamientos.

Había manifestantes de todas las edades, con la consigna: “Estamos aquí por mí, por mis hijas, por mis nietas y por todas las mujeres que son violentadas”.

La respuesta a las vallas por la marcha 8M (Graciela López Herrera)

Sandra, Karen y Gloria marcharon por justicia este 8 de marzo

Sandra Nuria participó en la marcha del 8 de marzo 2023 por indignación. Ella fue víctima de violencia sexual por su pareja, Germán, quien a pesar de que fue detenido en flagrancia, un juez lo exoneró.

El juez Gerardo Ramírez Villafaña, de los juzgados de Cuautitlán, Estado de México, exoneró de todos los cargos al agresor de Sandra, quien lleva dos años luchando por justicia.

Karen Reyes marchó por su hija, Renata Martinely , víctima de feminicidio a los 13 años de edad en el Edomex; aunque el responsable fue detenido, fue asesinado dentro del penal, situación que ha dejado a su familia pendiente de justicia.

“Darte cuenta de las omisiones indolentes de las autoridades, desafortunadamente la justicia la tenemos que arrancar, yo ya sé que mi niña no va a regresar pero no quiero que otra familia sufra lo mismo y es por eso que nos hemos unido para gritar el nombre de ellas, de las que ya no están”. Karen, mamá de Renata

Para las mamás de víctimas de feminicidio, marchar el #8Marzo 🟣 no es un gusto 😤

Lo hacen para seguir en su lucha por justicia 👊🏽⚖️

Gloria Reyes narra en el Zócalo que lo hace por su hija Salma Andrea Correa Reyes, asesinada el 30 marzo de 2019 en el Estado de México 😔 pic.twitter.com/4npEQfbS9n — SDP Noticias (@sdpnoticias) March 8, 2023

Gloria Reyes también marchó por su hija, Salma Andrea Reyes Correa, víctima de feminicidio el 30 de marzo de 2019 en Tlalmanalco, Edomex: “marcho con indignación, con mucho dolor, es muy doloroso marchar, no es un gusto, marchamos con el alma destrozada con el corazón roto”.

“Justicia para nuestras hijas”, fue la consigna principal de la señora Gloria, quien actualmente está a la espera del fallo condenatorio, o no, contra el responsable del feminicidio de su hija, “esperando que por fin se haga justicia”.

Marcha en la CDMX 8 de marzo (Graciela López Herrera)

En el Zócalo todas las luchas del 8 de marzo de unieron

Desde las 2 de la tarde, los primeros contingentes comenzaron a llegar al Zócalo de la CDMX. Bajo un incesante sol, las mujeres empezaron a compartir sus experiencias de violencia y también las razones por las que asistieron a la protesta.

Otras más, en las vallas colocadas para “proteger” Palacio Nacional y la Catedral, pegaron sus carteles, aunque algunas, con digna rabia, las patearon intentando derribarlas y fue aquí donde la policía capitalina activó los gases extintores en su contra para replegarlas.

Antes no había sucedido pero este 2023 pasó, cuando cientos de mujeres en el Zócalo se organizaron para hallar a quienes llegaban a extraviarse por algunos momentos: todas se agachaban, levantaban un puño y permanecían en absoluto silencio, mientras algunas gritaban el nombre de la persona que buscaban hasta encontrarla.

“Las mujeres, luchando, al país están cambiando” y “No estamos todas, pero no estamos solas”, fueron otras consignas retomadas en este Día Internacional de las Mujeres, donde también participaron porristas con el reclamo: “ser porrista me hace deportista no tu objeto sexual.

Pasadas las 7 de la noche, el Zócalo seguía lleno, con la rabia e indignación de miles de mujeres, mujeres diversas, que repitieron: “Feliz el día que no nos falte ninguna” y “Ni una más, ni una más, ni una asesinada más”.