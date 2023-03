Eréndira Ibarra se une a miles de mujeres en la marcha del 8 de marzo, por el Día Internacional de la Mujer 2023.

La actriz Eréndira Ibarra ha manifestado constantemente su apoyo al empoderamiento femenino, por lo que decidió fundar la productora Anónima Media.

Esta casa productora está fundada Eréndira Ibarra y Bárbara Arredondo; busca ser un espacio seguro para que las mujeres.

Eréndira Ibarra no quiere que su denuncia de abuso sexual genere morbo

Uno de los primeros proyectos de Anónima Media, es la producción Brujas de Brenda Lozano y se contará en español y mixteco.

Eréndira Ibarra siempre ha mostrado su apoyo al movimiento feminista y acudió a la marcha del 8 de marzo, por el Día Internacional de la Mujer 2023.

La actriz de 37 años de edad, Eréndira Ibarra, acudió al Monumento de la Revolución para unirse al contingente que marcharía por el Día Internacional de la Mujer 2023.

Eréndira Ibarra acudió con un pañuelo verde en el cuello, mostrando su apoyo al aborto legal y seguro en todo México.

Durante una entrevista con el programa De Primera Mano, se mostró orgullosa de la asistencias y conciencia que existe en el contingente.

¿Chisme no Like fuera de TV Azteca? Y ven a alguien muy feliz en Ventaneando

“Estamos todas con muchas ganas de gritar, estamos todas con ganas de tenernos en carne y hueso, una junto a la otra” explicó Eréndira Ibarra.

Quien, además, manifestó la importancia de la crianza feminista.

Eréndira Ibarra expresó que es un sueño realidad ver que de nuevo, miles de mujeres podrán salir a la calle a manifestar sus ideales y exigir justicia por las víctimas de feminicidio.

La actriz de Matrix, Eréndira Ibarra, menciona que le parece importante encontrar espacio de denuncia, pues ella sufrió violencia sexual .

“Yo siempre lo he dicho con todas las letras, yo fui víctima de abuso sexual infantil y he vivido agresión sexual en los set, en varias ocasiones, en particular con un compañero”

Eréndira Ibarra