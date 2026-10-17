Luisa Gutiérrez, presidenta del PAN CDMX, se tiró en un bache en las calles de Tlalpan para lanzar un reclamo a las autoridades de la alcaldía: “Se pueden hacer angelitos en este hoyo”.

¡Pónganse a trabajar! Los vecinos de Tlalpan merecen calles dignas. Seguiremos en las calles, tapando baches y llenando el vacío que deja el gobierno. Luisa Gutiérrez, presidenta del PAN CDMX

Las críticas de la panista estuvieron dirigidas a la alcaldesa de Tlalpan, la morenista Gaby Osorio, a quien acusó de no garantizar el correcto funcionamiento de las calles.

Luisa Gutiérrez adelantó que, mientras los gobiernos locales sigan ausentes, los panistas seguirán tapando baches no solo en Tlalpan, sino también en otras alcaldías de la CDMX.

Luisa Gutiérrez se tira en un bache (Especial)

Luisa Gutiérrez acusó a la alcaldía de Tlalpan de descuidar el mantenimiento de las calles

En sus redes sociales, Luisa Gutiérrez compartió un video en el que aparece recostada dentro de un bache mientras asegura que su tamaño es tan considerable que permite hacer “angelitos”.

Salimos a bachear en Tlalpan para hacerle la chamba a la alcaldía y miren nomás: en este bache quepo acostada. Luisa Gutiérrez, presidenta del PAN CDMX

Con esos señalamientos, Luisa Gutiérrez acusó a las autoridades de la alcaldía Tlalpan de descuidar el mantenimiento de las calles.

Además, sostuvo que los vecinos merecen calles dignas y prometió continuar realizando jornadas de bacheo.

La acción forma parte de una serie de críticas de la panista contra la alcaldesa Gaby Osorio, a quien responsabiliza por el mal estado de las calles.

Luisa Gutiérrez se tira en un bache (Especial)

Luisa Gutiérrez también tapó baches en Magdalena Contreras

Desde inicios de septiembre, Luisa Gutiérrez inició otras jornadas de bacheo en alcaldías como Magdalena Contreras.

La panista compartió imágenes de los trabajos realizados y sostuvo que su partido seguirá interviniendo en zonas con vialidades deterioradas.

Además, afirmó que no permanecerán “de brazos cruzados” ante lo que considera un abandono de las autoridades locales.