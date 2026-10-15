El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, informó que concluyeron los trabajos de rehabilitación integral de los tres quirófanos de la Clínica de Especialidades con Quirófano (CEQ) “Leonardo y Nicolás Bravo”, ubicada en el oriente de la Ciudad de México.

Las obras se realizaron como parte del Programa Nacional de Rehabilitación de Quirófanos, con el objetivo de mejorar las instalaciones y fortalecer la capacidad de atención quirúrgica de la unidad médica.

ISSSTE mejora quirófanos e instalaciones en beneficio de 400 mil derechohabientes

Martí Batres explicó que los trabajos incluyeron la rehabilitación de las tres salas de cirugía, el área de recuperación y la Central de Equipos y Esterilización (CEyE), espacios vinculados con la prestación de servicios de cirugía ambulatoria a la derechohabiencia.

Las obras contemplaron la rehabilitación de pisos, techos, plafones y muros, así como la colocación de recubrimientos vinílicos de uso hospitalario y el cambio de mobiliario. También se mejoró el sistema eléctrico y se rehabilitó el aire acondicionado, necesario para el funcionamiento de los quirófanos.

Martí Batres anuncia rehabilitación de quirófanos del ISSSTE en CDMX (cortesía)

El funcionario señaló que estas mejoras permitirán fortalecer la atención hospitalaria para alrededor de 400 mil derechohabientes de la Ciudad de México que pueden hacer uso de estos espacios quirúrgicos.

Como parte de las acciones de modernización de las unidades médicas, el ISSSTE reiteró su compromiso de ampliar la capacidad de atención quirúrgica mediante la rehabilitación de infraestructura y el mejoramiento de sus instalaciones.