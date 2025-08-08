La Feria de Becas AAPAUNAM se inauguró en la Alameda del Sur con el objetivo de ofrecer alternativas de formación académica a jóvenes que no ingresaron al sistema público escolarizado.

Esta iniciativa conecta a la ciudadanía con universidades privadas mediante esquemas de becas.

Apoyo para jóvenes y familias

Fernando Cravioto Padilla destacó que la feria es una oportunidad para quienes no pudieron acceder a educación pública por falta de cupo, no por capacidad.

Las universidades participantes comprenden la situación económica y abren sus puertas con becas que facilitan el acceso a la educación.

Colaboración institucional

Bertha Guadalupe Rodríguez Sámano, secretaria general de AAPAUNAM, agradeció el respaldo del alcalde Giovani Gutiérrez y la colaboración de las 23 universidades que participan.

Estas instituciones ofrecen carreras innovadoras con horarios flexibles para estudiantes que trabajan.

Detalles de la feria y becas

La feria se realiza los días 7 y 8 de agosto, de 10:00 a 17:00 horas.

Las universidades ofrecen programas presenciales y en línea, con becas que van del veinticinco al cien por ciento, facilitando así el acceso a la educación superior para un mayor número de jóvenes.