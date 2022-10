Estudiantes protestan este lunes 24 de octubre en Ciudad Universitaria para exigir justicia por la alumna víctima de violación en el CCH Sur.

Pasadas las 12 del día, un contingente de estudiantes del CCH Sur y colectivas feministas salieron de sus instalaciones para dirigirse a Ciudad Universitaria de la UNAM, y exigir que el caso de violación se esclarecido.

El pasado 17 de octubre, una alumna del CCH Sur fue víctima de violación en los baños de su escuela; aunque ya está la denuncia correspondiente ante la Fiscalía de CDMX, aún no hay detenidos y acusan que las autoridades del plantel intentaron cubrir el hecho.

La marcha por caso de violación en CCH Sur

A una semana de que una alumna del CCH Sur denunció haber sido víctima de violación en uno de los baños del plantel, estudiantes y colectivas feministas convocaron a una marcha este lunes hacia Ciudad Universitaria.

Decenas de estudiantes se reunieron a las afueras del CCH Sur con carteles y un pliego petitorio que leyeron frente a la torre de Rectoría de Ciudad Universitaria; y a su contingente se unieron estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria 6.

La marcha llegó a Ciudad Universitaria de la UNAM y se dirigieron a la Dirección General de CCH, pero en la torre de Rectoría, alumnas realizaron acción directa sobre el edificio con pintas y algunos destrozos de vidrios.

En inmediaciones del edificio de Rectoría, en Ciudad Universitaria, estudiantes exigen justicia para una de sus compañeras del CCH Sur, quien habría sido abusada sexualmente dentro del plantel. | Sigue la señal en vivo por https://t.co/HJfqrNY6Qf pic.twitter.com/0Vt6s8boZW — NMás (@nmas) October 24, 2022

“Dirección no me cuida, me cuidan mis amigas”, fue una de las consignas de la marcha encabezada por estudiantes de CCH Sur.

La denuncia de violación en CCH Sur de la UNAM

De acuerdo con la colectiva Feministas Organizadas Independientes de CCH Sur, una alumna denunció que fue violada en uno de los baños de mujeres del plantel, el lunes 17 de octubre.

La alumna regresó a su salón de clases después de la agresión y luego pidió ayuda en las oficinas de asuntos escolares, donde llamó a un familiar y “la canalizaron con la abogada de jurídico”.

Sin embargo, Feministas Organizadas Independientes de CCH Sur acusó revictimización y pues las autoridades de la UNAM habrían pedido a la alumna no decir nada ni acercarse a las colectivas feministas de la escuela.

La marcha de este 24 de octubre es la segunda que realizan los estudiantes de CCH Sur, pues el jueves pasado protestaron en el plantel.

Protesta en CCH Sur por denuncia de violación (Rogelio Morales Ponce)

La madre de la alumna que denunció la violación señaló que las autoridades del CCH de la UNAM mandaron a lavar el baño donde ocurrió la agresión, por lo que exigió que la directora y la abogada del plantel sean removidas.