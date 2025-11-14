El alcalde Janecarlo Lozano encabezó la apertura del segundo Espacio de Desarrollo y Esperanza para la Niñez (EDEN), ahora en la zona de Cuautepec, un punto históricamente vulnerable.

Janecarlo Lozano reafirma su compromiso con la GAM

El mandatario destacó que este proyecto busca llevar alegría, deporte, cultura e inclusión a todas las familias de la demarcación.

El EDEN Juventino Rosas, ubicado en las calles Francisco Villa y Venustiano Carranza, se consolidó desde el primer día como un punto de encuentro para familias completas. Este proyecto no es un parque tradicional, pues es un espacio donde las familias conviven con la naturaleza, recreación, deporte y aprendizaje.

¿Qué actividades se pueden realizar en el EDEN de Cuautepec?

Entre sus principales actividades está la pista de hielo completamente gratuita, la cual tiene una capacidad para hasta 100 personas, préstamo de patines y gradas para esperar.

Además, el parque ofrece una tirolesa, un pump track con bicicletas gratuitas, juegos infantiles accesibles para niñas y niños con discapacidad, así como caballitos, columpios y canchas de fútbol, básquetbol y voleibol.

Nuevo EDEN de Cuautepec impulsa la convivencia, el deporte y la inclusión en una de las zonas más vulnerables (Cortesía)

El EDEN no solo ofrece diversión, pues cuenta con actividades culturales y deportivas como: yoga, karate, boxeo y ajedrez.

A la ceremonia también asistió el Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Raúl Basulto, en representación de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, reforzando el compromiso del gobierno capitalino con la recuperación de espacios públicos.

Con este proyecto, Gustavo A. Madero reafirma su compromiso con la transformación de espacios públicos para garantizar la convivencia, seguridad y desarrollo urbano.