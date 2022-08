Como el caso de Sonora Grill y las “pigmento zonas”, un joven chileno denunció ser víctima de discriminación en un antro de San Pedro Garza García, en Monterrey.

A través de TikTok, Diego Yanzon, estudiante chileno de intercambio, acusó que los cadeneros del antro ‘Cosmo’ “se inventan” reglas absurdas para discriminar a quienes quieren entrar.

Tales como el tipo de vestimenta, color de piel y otras características físicas.

VIDEO: Ex trabajadora de Sonora Grill Prime revela si hay racismo en el restaurante

No sólo Sonora Grill Prime: estos lugares también fueron señalados por racismo y discriminación

Diego Yanzon, un joven chileno estudiante de intercambio, compartió un video en TikTok para denunciar la discriminación y racismo del antro ‘Cosmo’.

El lugar, ubicado en San Pedro Garza García, Monterrey, le habría negado la entrada a razón de su vestimenta.

De acuerdo con el joven, este solo habría sido un pretexto porque “adentro había peores vestidos”.

“Lo más discriminador y racista que he visto en mi vida”, cuenta él.

El chileno llegó al antro ‘Cosmo’ junto a un par de amigas españolas. Pese a la larga fila que había afuera, uno de los guardias llamó la atención de ellas para dejarlas pasar.

Cuando llegó el turno de Diego Yanzon, el cadenero le negó la entrada a causa de su vestimenta informal .

“El único que no pasó fui yo, porque mi camisa era muy ancha”, señala el joven.

No obstante el supuesto código de vestimenta que le señalaron a él, el mismo cadenero dejó entrar a otros hombres con ropa casual.

“A mí no me dejaron entrar por el supuesto código de vestimenta que claramente no se respetaba con el resto de las personas.”

Diego Yanzon en TikTok