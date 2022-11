La actriz Maya Zapata dice que el actor Tenoch Huerta representa la lucha contra el racismo, esto tras su participación en Black Panther: Wakanda Forever.

En entrevista con los medios la actriz de 40 años de edad Maya Zapata habló sobre la lucha del Poder Prieto, así como lo que hoy representa Tenoch Huerta.

A lo que en el marco del estreno de la cinta de Marvel Black Panther: Wakanda Forever en la cual Tenoch Huerta interpreta a Namor, la actriz Maya Zapata se dijo orgullosa de su compañero y de lo que hoy representa.

Maya Zapata aseguró a la prensa que el actor Tenoch Huerta demuestra lo que necesitamos reconocer del racismo en México con Black Panther: Wakanda Forever.

Esto luego de que Maya Zapata dijera que la actuación de Tenoch Huerta está dando una gran lección de lo que se necesita ver, pero sobre todo entender sobre el racismo en nuestro país.

Pues en la opinión de Maya Zapata, apuntó que pese a los grandes logros que han podido dar con su lucha de Poder Prieto aún se necesita más, a esto que Tenoch Huerta demuestre que es lo aún se necesita reconocer.

Ya que para Maya Zapata su compañero de actuación Tenoch Huerta de 41 años de edad representa todo aquello que muchos no han querido ver ni nombrar.

“La representación importa que lo que no se ve no existe, lo que no se nombra tampoco y lo que no existe no tiene valor y en México todos tenemos que tener los mismo derechos, los derechos humanos no están a debate”.

Maya Zapata