Este lunes 14 de agosto, un grupo de feministas y familiares de víctimas de feminicidio protestan afuera de Palacio Nacional, donde piden encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El encuentro que solicitan es para que AMLO escuche sus peticiones con respecto a la impunidad y niveles de crimenes en contra de mujeres.

Por lo que, afuera de la conferencia mañanera de hoy 14 de agosto, esperan feministas y familiares de víctimas de feminicidio, quienes también quieren explicar al presidente en qué consiste la violencia de género.

Ello debido a que en días pasados AMLO se dijo víctima de violencia , luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que cometió violencia política de género contra Xóchitl Gálvez.

Ante esta situación, el presidente se pronunció como víctima, lo que Alessandra Rojo de la Vega, activista feminista, tachó como una burla, pues aseguró que AMLO es el hombre más poderoso de México.

Feministas y familiares de víctimas de feminicidio piden atención de AMLO

Bajo las consignas de “la policía no me cuida, me cuidan mis amigas” y “señor presidente no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente”, feministas y familiares de víctimas de feminicidio protestan afuera de Palacio Nacional.

Desde las 06:20 am, feministas exigen tener un encuentro con AMLO y que les den la oportunidad de explicar a todo México lo que las mujeres viven en el país, donde se asesinan a 11 por día.

Además, llevan para AMLO un libro en donde se explica lo referente a violencia de género, micromachismos y feminismos, pues en días pasados el presidente desconoció el significado de estos términos.

Las feministas aseguran que no llevan armas consigo, y que lo único que pretenden es que se visibilicen las condiciones de impunidad que existen para los crímenes en contra de mujeres, ya que el 90% de los casos no obtienen justicia.

“Que nos escuchen, es lo único que les pedimos, nos pasa el 8 de marzo, nos llenan de muros, queremos que escuchen a las familias de víctimas (...) no traemos nada de armas.”

Cabe destacar que la cita para asistir a Palacio Nacional se dio por parte de Alessandra Rojo, quien desde el pasado viernes 11 de agosto adelantó que visitaría a AMLO para hablar sobre violencia política de género y explicarle porqué él no puede sufrirla.

Sin embargo, a su llegada al Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), la activista y feministas, así como los familiares de las víctimas de feminicidio, hallaron el Zócalo amurallado con vallas metálicas, por lo que no pudieron pasar.

Y aunque hace unos minutos lograron pasar el primer filtro de entrada, autoridades señalaron que tienen ordenes de retirarlas a las 10:00 am.

AMLO, el hombre más poderoso de México, no es víctima; señalan feministas

Asimismo, la activista en feminismo reprochó al presidente que se diga víctima cuando él es el hombre más poderoso de México, por lo que tachó como “una burla”, su comentario.

En cambio, indicó, afuera de Palacio Nacional están verdaderas víctimas de violencias feminicidas, que solicitan el acceso y procuración de justicia en sus respectivos casos, como el de Leslie Martínez, desaparecida y hallada muerta en la CDMX este 2023.

“Nos parece una burla que él se diga una víctima, el hombre más poderoso del país se dice víctima, no, aquí están las verdaderas víctimas, que las escuche.” Alessandra Rojo, activista en feminismo

Las menciones de las feministas y activistas se dan luego de que AMLO se dijo víctima de violencia de género, tras recibir medidas cautelares por sus menciones contra Xóchitl Gálvez.

“El mismo presidente no sabe lo que es la violencia de género, si se dice víctima de violencia de género, es una burla, para las feministas, para todos los que escuchamos, es una burla que él se diga una víctima.” Alessandra Rojo

No obstante, Alessandra Rojo de la Vega explicó que el presidente no es víctima de violencia de género, pues el término es exclusivo para las mujeres, quienes durante años no tuvieron acceso a derechos políticos y ahora que los tienen no los pueden dearrollar de manera plena porque reciben acosos, discriminación, amezas y más.