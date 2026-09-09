La cadena mexicana de productos y alimentos naturales, Estado Natural, superó las 50 tiendas en operación en México, nueve años después de abrir su primer establecimiento en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México.

La marca, fundada en 2017, actualmente tiene presencia en Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Puebla y Baja California Sur, y mantiene sus planes de expansión para acercar su propuesta de bienestar y consumo responsable a más personas.

Alcanzar este hito es resultado de la confianza y preferencia de nuestros clientes. Nos encanta ver cómo cada persona tiene una forma diferente de vivir en su estado natural e incorporar hábitos más responsables a su rutina. Stephania Katz, co-CEO y cofundadora de Estado Natural

Estado Natural supera las 50 tiendas. (cortesía)

Estado Natural apuesta por el consumo a granel

La propuesta de Estado Natural contempla productos como granos, semillas, legumbres, nueces, fruta deshidratada, especias, harinas e infusiones, además de superfoods, chocolates, snacks, untables y artículos para el cuidado personal y del hogar.

Estado Natural señaló que su modelo permite a los clientes adquirir las cantidades que necesitan, sin marcas, intermediarios ni mínimos de compra.

Como parte de su estrategia para promover hábitos de consumo consciente, también cuenta con iniciativas como el programa de lealtad “Puntos Naturales” y descuentos relacionados con la reutilización de envases, entre ellos los llamados “Domingos de refill”.

A diferencia de otras tiendas o cadenas, en Estado Natural buscamos sorprender constantemente a nuestros clientes, ampliando nuestra oferta para que siempre encuentren algo nuevo que probar. Creemos que vivir mejor también significa encontrar balance: cuidarse y elegir alternativas más saludables, sin dejar de disfrutar productos ricos y momentos para consentirse. Stephania Katz, co-CEO y cofundadora de Estado Natural

Estado Natural supera las 50 tiendas. (cortesía)

La marca mantiene relación con productores locales

Uno de los pilares de Estado Natural es el trabajo directo con productores locales, comunidades, emprendedores, pequeños negocios y familias de distintas regiones del país.

De acuerdo con la empresa, esta relación busca impulsar economías locales y acercar productos a sus clientes, además de conectar el origen de los alimentos con el consumidor final.

A nueve años de su fundación, Estado Natural señala que ha adaptado su propuesta para atender tanto a quienes buscan opciones para ahorrar en la despensa como a quienes buscan alternativas de alimentación y productos que les permitan reducir su impacto ambiental.

Estamos construyendo una marca que evoluciona junto con nuestros clientes. Queremos seguir sorprendiéndolos y siendo parte de su día a día. Stephania Katz, co-CEO y cofundadora de Estado Natural

Estado Natural mantiene como parte de su propuesta el objetivo de hacer más accesible un estilo de vida saludable y consciente, mientras continúa explorando nuevas formas de crecimiento y expansión en México.