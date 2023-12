¿Cuánto cobrará Edy Smol por ser vocero de la precampaña de Clara Brugada? El gurú de la moda que ya es parte de la estrategia de Morena rumbo a las elecciones 2024 tiene la respuesta de la particular duda.

Su participación, cual ocurrirá con la candidata de Morena, es de suma importancia para la plantilla ante el comicio por la Jefatura de Gobierno de la CDMX, programado para el domingo 2 de junio de 2024.

Y al desempeñar Edy Smol su primer cargo público en toda su trayectoria profesional, ha generado dudas sobre los beneficios que obtendrá a cambio de su ansiada contribución.

Dicho esto, con el propósito de disipar cualquier tipo de cuestionamiento, el gurú de la moda ya anunció cuánto cobrará por su labor como vocero de Clara Brugada ; la respuesta te va a sorprender.

Edy Smol, conocido como el gurú de la moda y distinguido por su opinión a favor de la Cuarta Transformación, será el vocero y enlace con medios de comunicación de la precampaña de Clara Brugada.

Y si bien estima que su aportación sea extensa y significativa, aseguró en una entrevista a Canal 11 que no cobrará por su trabajo en esta etapa de la contienda por la Jefatura de Gobierno de la CDMX.

“Ningún servicio que yo vaya a dar a la sociedad va a ser cobrado, ni un peso”, defendió Edy Smol al ser cuestionado sobre su decisión de incluirse a la contienda capitalina con Clara Brugada.

Asimismo, para dar respuesta a las dudas que surgieron sobre la posibilidad de que el gurú de la moda vaya escalando a otros cargos públicos mientras aprovecha la plataforma que le presenta Morena.

La cual precisa no es más que una oportunidad para sumar con su responsabilidad ciudadana al desarrollo de la democracia en las elecciones 2024 desde su ahora faceta como vocero de Clara Brugada.

“No me interesa ningún cargo, mi cargo debería ser el encargo de todos los ciudadanos. Ver qué podemos hacer cada uno desde nuestras trincheras [...] Ningún servicio que yo vaya a dar a la sociedad o a la comunidad que venga de la parte pública va a ser cobrado por mí y a las pruebas me remito porque no es mi ‘modus vivendi’.

Edy Smol