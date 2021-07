Covidio, el conejo que causa furor en la vacunación

La vacunación para jóvenes de 18 a 29 años inició en la Ciudad de México (CDMX) acompañada de botargas como Covidio, el conejo que ha causado furor en el módulo de vacunación de Iztacalco.

Al ritmo de canciones de grupos como Maroon 5, La Factoría y Salón Victoria, Covidio el conejo baila con los centennials y millennials que acuden a inmunizarse contra Covid-19 en la alcaldía Iztacalco.

Covidio se ha vuelto viral con videos del conejo bailando las canciones “Moves like Jagger”, “Todavía” y “Si tu boquita fuera” en la vacunación del 28 de julio.

Ahora, Covidio es mayor rival del oso Pandemio, la primer botarga de las jornadas de vacunación en volverse viral.

¿Quién es Covidio el Conejo?

Covidio el conejo es la botarga que ha acompañado a los jóvenes de 18 a 29 años durante su proceso de vacunación en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Como si fuera una competencia, el conejo parece querer desbancar al oso Pandemio como la botarga más popular de esta jornada de vacunación.

Covidio el conejo acompañó con coreografías a los jóvenes que acudieron a vacunarse el 28 de julio e incluso t uvo su propio show donde bailó Bad to the Bone de George Thorogood & The Destroyers.

¿Quién es el oso Pandemio?

El oso Pandemio fue la primer botarga en viralizarse luego de llamar la atención de los asistentes a los módulos de vacunación con sus bailes.

Incluso se volvió tendencia con videos donde se le puede ver bailando “Agüita” de Danna Paola y “Yo perreo sola” de Bad Bunny.

El oso Pandemio se ha convertido además en una motivación adicional para los jóvenes que no se habían decidido a vacunar contra el Covid-19.

Ha sido tanta la sensación que provocó Pandemio, que hasta se ha convertido en memes, la mejor forma en que los millennials dan su reconocimiento.

Sin embargo, Covidio ha atraído la atención de los jóvenes que acuden a vacunarse y de las redes sociales, lo que lo convierte en el mejor rival de Pandemio.