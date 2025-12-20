El Congreso de la Ciudad de México (CDMX) propuso el retiro de más de 200 mil casetas telefónicas en desuso, pues generarían diversos problemas urbanos como contaminación visual.

Los reportes señalan que el acuerdo para retirar las casetas telefónicas en desuso ya fue aprobado en el Congreso de la CDMX, por lo que los trabajos tendrían que empezar inmediatamente.

Congreso de la CDMX propone retirar más de 200 mil casetas telefónicas en desuso (Internet)

Congreso de la CDMX aprueba el retiro de más de 200 mil casetas telefónicas en desuso; las razones

De acuerdo con la información, en la CDMX existen alrededor de 213 mil casetas telefónicas que se encuentran vandalizadas y abandonadas, por lo que el Congreso ha propuesto su retiro.

Los legisladores señalaron que estas casetas telefónicas en desuso generan problemas urbanos y de salubridad como:

Obstrucción del espacio público

Contaminación visual

Imagen urbana deteriorada

Afectación a la accesibilidad

Malos olores

Condiciones insalubres

Desprendimiento de los componentes

La aprobación de este acuerdo exige a las 16 alcaldías de la CDMX que realicen los censos de los certificados, permisos o autorizaciones de las cabinas telefónicas ubicadas en sus demarcaciones.

El acuerdo aprobado tiene la finalidad de verificar la vigencia, el estado operativo y la funcionalidad de las cabinas telefónicas y, en caso de estar en desuso, hacer el retiro de cada una de ellas.