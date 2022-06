Claudia Sheinbaum tiene Covid-19, informó la propia jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) por medio de un mensaje que compartió en sus redes sociales.

En su publicación, Claudia Sheinbaum señaló que de nueva cuenta dio positivo a un examen de diagnóstico de Covid-19, pese a lo cual aseguró que se encuentra bien.

Al respecto, Claudia Sheinbaum indicó que se encuentra bien, por lo cual está llevando a cabo sus respectivas labores como jefa de Gobierno de la CDMX, en modalidad a distancia .

Sobre su estado de salud tras dar positivo por segunda ocasión a Covid-19, Claudia Sheinbaum no ofreció mayores detalles, pese a lo cual aseguró que está bien.

Incluso, en su breve mensaje donde informó que tiene Covid-19, Claudia Sheinbaum apuntó de forma optimista que “no se puede vencer a quien no sabe rendirse.”

“Les informo que salí positivo a COVID. Me encuentro bien y me mantengo trabajando a distancia, o dicho de otra forma, no se puede vencer a quien no sabe rendirse”

Claudia Sheinbaum