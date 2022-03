Claudia Sheinbaum: Es falso que la detención de la alcaldesa de Cuauhtémoc tenga tintes políticos

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, declaró que el caso de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, está en manos de la justicia y no tiene que ver con un tema político.

Durante la conferencia de prensa en donde se trató el costo de gasolinas en la CDMX, Sheinbaum respondió a las acusaciones de la alcaldesa de la delegación Cuauhtémoc, quien la acusa de querer sustituirla y recuperar el control de la alcaldía.

La jefa de gobierno apuntó que la alcaldesa tiene derecho a decir lo que ella piensa, sin embargo, comentó que el tema está en manos del poder judicial y ahí será en donde se determine la situación jurídica.

Luego de que se cuestionó la relación de Morena en la detención de Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, Claudia Sheinbaum aseguró que es falso y que no existe ningún vínculo entre los hechos y el gobierno.

La jefa de gobierno de la CDMX refirió que el caso de la alcaldesa es conocido y que tiene un origen, la agresión cometida contra los policías, que desencadeno la denuncia y posteriormente la decisión de la jueza de suspenderla y llevarla a juicio.

“Absolutamente falso, pero todo tiene un origen. El origen son los hechos que ella cometió, porque no es que no haya habido nada, sino hubo un origen, hubo hechos que se cometieron a partir de ahí, hubo una denuncia penal y a partir de ahí la decisión de un juez o en este caso una jueza”.

Asimismo, Sheinbaum insistió en que ella no es responsable de las decisiones tomadas por los órganos judiciales, y que no es un tema individual cómo lo apunta Sandra Cuevas.

“En mi caso lo que tengo que decir es que esta en temas de justicia, no es un tema individual, no es un tema personal, no es un tema que tenga que ver con algo político, es un tema judicial.”

