La jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, confirmó el retiro de mil 200 anuncios espectaculares de azotea.

En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum expuso que el retiro de los espectaculares de azotea se realizará antes del 6 de junio de 2023.

Esto luego de que desde el año pasado se acordó con empresas dedicadas a este giro que el plazo para retirarlos vence en la mencionada fecha.

“A partir del 6 de junio iniciaría para todos aquellos que no han retirado espectaculares de azotea las sanciones y también, que no puedan anunciarse. No solamente la sanción económica, sino que a partir de este momento queda suspendida la posibilidad de usar ese espectacular para anuncios”

Claudia Sheinbaum. Jefa de gobierno de la CDMX