Caty Monreal, hija de Ricardo Monreal, rompió el silencio en Fuera Máscaras con Callo de Hacha y Pablo Hernández, sobre el peso de su apellido; entérate de sus contundentes declaraciones.

Estas declaraciones surgieron luego de que el conductor Callo de Hacha, cuestionó a Catalina Monreal, mejor conocida como Caty Monreal por portar un apellido “de la realiza política”.

Este diálogo en Fuera Máscaras, surge de cara a las elecciones 2024, donde la hija de Ricardo Monreal, competirá para aspirar a un cargo en la Ciudad de México (CDMX).

Cabe recordar que Caty Monreal de 37 años de edad, fue elegida como candidata de Morena para alcanzar la gobernanza de la alcaldía de Cuauhtémoc, CDMX, en las elecciones 2024.

La entrevista de la candidata Caty Monreal en Fuera Máscaras, con Callo de Hacha y Pablo Hernández, se estrenó el domingo 31 de marzo en el canal de YouTube de SDPnoticias.

En este sentido, Caty Monreal calificó como una “guerra sucia” las descalificaciones en su contra derivadas del peso de su apellido, aseverando que a ella “no le han regalado nada”.

Esto debido a que la candidata para convertirse en alcaldesa de Cuauhtémoc, es conocida por ser hija de Ricardo Monreal, integrante de campaña de la abanderada presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, Caty Monreal sostuvo desde su entrevista en Fuera Máscaras, que las críticas por el peso de su apellido, son parte de un “acto de discriminación” al que tildó como “terrible”.

“Me parece un estigma y un acto de discriminación terrible y una guerra sucia innecesaria (...) A mí no me han regalado nada, yo he luchado y trabajado desde los 17 años en política”

Caty Monreal, candidata a alcaldesa de Cuauhtémoc