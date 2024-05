La candidata a alcaldesa en Cuauhtémoc, Caty Monreal, llamó “instagramera” a su contendiente Alessandra Rojo de la Vega, tras el atentado que sufrió el pasado sábado 11 de mayo en la alcaldía de la Ciudad de México (CDMX).

Su comentario se dio en entrevista con José Cárdenas, en donde Caty Monreal acusó a Alessandra Rojo de la Vega de hacer uso político del atentado que sufrió, y manchar su nombre para subir en las encuestas.

Las palabras de la candidata de Morena son una respuesta a los señalamientos de su contendiente de la alianza PAN, PRI, PRD, quien aseguró que la familia Monreal y el partido oficial no quieren que gane la alcaldía, y por eso sufrió el atentado.

Sus declaraciones se dieron a menos de un mes de que se realicen las elecciones 2024 del próximo domingo 2 de junio , en donde se renovarán 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local.

Alessandra Rojo de la Vega señala a la familia de Caty Monreal por atentado

Alessandra Rojo de la Vega señaló que Morena y la familia de Caty Monreal no la “quieren dejar llegar” a la alcaldía Cuauhtémoc, y que el atentado sufrido se dio porque ya rebasó a su contendiente en las encuestas.

Además, la candidata a alcaldesa en Cuauhtémoc señaló que en las elecciones 2024 se enfrenta a una mafia, la misma que dejó a Zacatecas y a Fresnillo sumergidos en la inseguridad, la de la familia Monreal.

“No solo es Morena, es la familia Monreal, hay que decirlo con claridad, que gobiernan el estado más inseguro de este país, Zacatecas y Fresnillo, entonces yo me estoy enfrentando con una mafia y me he pasado 40 días, un poco más, exponiendo la corrupción, las propiedades, las gasolineras que tiene Catalina Monreal desde los 16 años, he sido frontal, no solo en la contienda”. Alessandra Rojo de la Vega

La candidata de la alianza PAN, PRI, PRD también compartió que el enojo de Morena y Caty Monreal se da porque “jamás imaginarían que una mujer común y corriente”, que no tiene poder ni los mismos recursos les lleve ventaja.

Adelantó que a pesar del atentado que sufrió continuará exponiendo su corrupción, también de la Fiscalía de la CDMX y de los gobiernos.

“Claro que no me quieren dejar llegar, ya los rebasamos en las encuestas, jamás imaginarían que una mujer común y corriente, que no tiene poder, que no tiene los recursos con los que compito (...) yo siempre he señalado la falta por parte de los gobiernos, no es algo que sorprenda, y lo voy a seguir haciendo.” Alessandra Rojo de la Vega

Luego de señalar que la mafia Monreal y Morena son quienes no quieren que Alessandra Rojo de la Vega llegue a la alcaldía, la candidata expresó que desconoce sus alcances y si son o no capaces de planear un atentado en su contra , por lo que pide a las autoridades que den con los autores materiales e intelectuales.

“Eso es a lo que me enfrento, yo no sé si son capaces de mandarme callar, amedrentar o incluso acabar con mi vida de esa manera, que lo investiguen las autoridades, que den con los responsables (...) yo no sé si ellos estén involucrados en un atentado, ojalá que no, me parecería sumamente grave”. Alessandra Rojo de la Vega

Caty Monreal responde a Alessandra Rojo de la Vega; la llama falsa e “instagramera”

Tras los señalamientos de Alessandra Rojo de la Vega, Caty Monreal afirmó que la candidata es una farsa y que representa al PRI y PAN corruptos , en donde se han descubierto personajes relacionados con trata de personas y más.

Además, dijo que es “lamentable” y “grave” que la candidata utilice el atentado contra su vida para un fin político, porque está “politizando lo que más nos duele a las y los mexicanos, la seguridad”.

“Una mujer que acaba de sufrir un atentado no solamente está tratando de sacar raja política, con mi nombre además, una mujer que yo no le he hecho nada, que no tengo ninguna relación con ella, que incluso me solidarice con ella en ese momento, pero que su único fin ha sido atacarme, desde el primer día.” Caty Monreal

Ante la situación, Caty Monreal acusó que Alessandra Rojo de la Vega “esta desesperada” y utiliza su atentado para tratar de remontar en las encuestas , pues se encuentra 13 puntos debajo de ella.

Igualmente, Caty Monreal respondió a los señalamientos por la fortuna y corrupción que se le atribuye por los gobiernos, propiedades y empresas que se fundaron durante y posterior a los cargos de su padre, Ricardo Monreal, y otros familiares.

“No soy solamente la hija de alguien, qué culpa tengo yo de lo que hagan los otros”, respondió la candidata, quien afirmó que ha llegado hasta donde esta por méritos propios, y que las “verdaderas feministas” está hartas de ser tratadas como la extensión de alguien.

“Y las feministas que sí hemos estudiado, no las que son electoreras, las que sí conocemos de género, estamos hartas de que nos traten como una extensión de alguien, yo no soy la extensión de nadie, soy integra y honesta.” Caty Monreal

Por último, Caty Monreal pidió a Rojo de la Vega que si tiene pruebas de sus acusaciones las presente ante las autoridades , “más que estar hablando y ser una instragramera”, o de lo contrario se detracte de las acusaciones en contra de la morenista.

Ello al asegurar que no puede utilizar su nombre para fines políticos, y negar que tenga relación con el atentado, por lo que adelantó que en caso de no mostrar evidencias, Caty Monreal denunciará a Alessandra Rojo de la Vega “porque qué fácil desde las redes sociales atacar.”

“Si tiene pruebas, más que estar hablando y ser una instagramera, que vaya y las presente y si no que se detracte de todo lo que esta diciendo, no puede utilizar mi nombre para fines políticos, lo niego y no me parece justo porque soy una mujer trabajadora honesta. (¿Si no presenta pruebas la vas a denunciar?) Claro, porque qué fácil desde las redes sociales atacar. Yo porque sí soy una política no me he bajado a su lodazal.” Caty Monreal

Todo lo que tienes que saber de las elecciones 2024 en México

Las elecciones México 2024 se llevarán a cabo el próximo domingo 2 de junio, bajo la organización del Instituto Nacional Electoral (INE).

En estás elecciones 2024 están en juego 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local, s iendo:

La Presidencia de la República

500 puestos en la Cámara de Diputados

128 escaños en la Cámara de Senadores

Así como las gubernaturas y jefatura de gobierno de las siguientes entidades:

Ciudad de México (CDMX)

Chiapas

Guanajuato

Jalisco

Morelos

Puebla

Tabasco

Veracruz

Yucatán

Es importante resaltar que se trata de las elecciones más grandes en la historia de México, pues el INE señala un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanas y ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429 están inscritos en la lista nominal y cuentan con credencial para votar vigente.