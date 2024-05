Alessandra Rojo de la Vega, candidata del PRI, PAN y PRD en la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México (CDMX) recuerda el atentado a balazos del que fue víctima, asegura que fue una trampa.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en su noticiero matutino la candidata revivió como fue el atentado armado que sufrió el pasado sábado 11 de mayo al rededor de las 22:00 horas.

El ataque ocurrió en la calle Francisco Tamagno de la colonia Peralvillo en la alcaldía Cuauhtémoc en la CDMX, cuando la candidata junto con su chofer acudieron a atender un llamado de auxilio que le solicitaron.

Tras este ataque Alessandra Rojo de la Vega denunció los hechos, primero en sus redes sociales y después con las autoridades correspondientes.

Mientras que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

A sólo unos días de su atentado, Alessandra Rojo de la Vega recuerda con temor el atentado que sufrió en su contra en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Con detalle narró su experiencia previa atentado del que asegura tener varios sentimientos encontrados como frustración, impotencia y miedo, además de que dice que después del ataque le “empieza a caer el veinte”.

Del ataque, Alessandra Rojo de la Vega mencionó que ella no viaja con algún dispositivo de seguridad, escoltas o personal que la acompañe más que su chofer de confianza, quién no estaba armado.

Asimismo, reveló que en la camioneta que viajaba no estaba blindada, por lo que los disparos que recibió pudieron romper los vidrios y puertas. Sostiene que al no contar con seguridad, quizá fue confiada de la situación.

En el por menor del ataque, Alessandra Rojo de la Vega recuerda que este hecho de violencia sucedió a al rededores de las 22:00 a las 22:05 horas cuando ella viajaba junto con su chofer en la parte del copiloto.

Sobre sus agresores, Alessandra Rojo de la Vega menciona que sólo alcanzó a ver de su lado derecho como un hombre con un casco que estaba parado en una banqueta comenzaba a dispararle a su camioneta.

Pero desconoce si este hombre viajaba en moto o si había más atacantes a su al rededor, debido a que recuerda que cuando su agresor comenzó a disparar ella sólo se agachó y su chofer arrancó a toda velocidad.

Después del ataque, Alessandra Rojo de la Vega dice que se tuvo que calmar para acudir a denunciar al Ministerio Público a la Fiscalía de homicidios de la CDMX donde fue atendida por su personal, así como por la Policía de Investigación (PDI).

Previo al ataque, Alessandra Rojo de la Vega dice que parece que le pusieron una trampa debido a que saben como es su carrera política y activismo en el que ayuda a las personas.

“Claro que no es un ataque directo por ser Alessandra porque yo nunca había cometido un delito y no soy tranza y no soy corrupta. Esto lo mandaron a hacer...definitivamente fue una trampa, pensando en qué siempre lo hago. Siempre en todas las asambleas, todas las reuniones a donde voy me dan papeles me piden ayuda.

Normalmente se sabe de mi activismo y el tema que tengo ayuda a las mujeres y es muy normal...me pareció que saben quién soy, que he hecho, sabían que iba a acudir”

Alessandra Rojo de la Vega, candidata del PRI, PAN y PRD en la alcaldía Cuauhtémoc