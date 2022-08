El 15 de agosto de 2022 acusaron al comediante y conductor de La Academia, Mau Nieto, de abusar sexualmente de la productora y standupera Melissa Yamel; ahora surge otro testimonio en contra de él.

A tres días de que el standupero de 36 años, Mau Nieto, fue acusado de abusar sexualmente de Melissa Yamel a través de un hilo de Twitter, otra joven sale a denunciar lo que vivió con él.

En esta ocasión, la usuaria de nombre Ximena Moreno, señaló a Mau Nieto de haberla drogado, situación que el comediante habría aceptado posteriormente.

Mau Nieto pide no ser juzgado mediáticamente

Cabe destacar que el abuso sexual en contra de Melissa Yamel presuntamente ocurrió en el Woko Comedy Club , mientras que en esta ocasión habría ocurrido en casa del comediante.

De acuerdo con las palabras de la víctima, Ximena Montero, Mau Nieto colocó la droga en su bebida cuando ella salió a fumar con uno de sus amigos.

A través de un hilo de Twitter Mau Nieto fue acusado de drogar a la usuaria de la red social @luneetaaa, identificada como Ximena Montero.

Conforme a las palabras de la joven, la agresión habría ocurrido en enero de 2017, cuando ella salió con uno de los amigos del comediante y posteriormente se encontraron con Mau Nieto y otro sujeto para cenar.

Al terminar la cena, los cuatro acudieron al domicilio del conductor de La Academia, donde jugaron juegos de mesa, platicaron y bebieron.

Sin embargo, en el momento en que Ximena Montero salió a fumar con la persona con quien había salido, “1″ en su relato, Mau Nieto aprovechó para poner droga en su bebida.

Tras regresar con Mau Nieto y la otra persona a quien llamó “2″, le tomó a su trago y luego de poco más de 30 minutos comenzó a sentirse extraña por lo que se dirigió al baño.

La cibernauta comenzó a describir los síntomas que presentó, entre ellos:

Acorde a su historia, ella no había consumido drogas en ningún momento previo a esa situación, por lo que no sabía realmente qué era lo que le pasaba y estaba muy asustada.

La mujer relató que después de salir del baño se sentó en el sillón, y cuando el sujeto a quien llamó “2″ la observó decidió mejor irse, pues según sus palabras, él pudo presentir que algo no está bien.

Por lo que ella le pidió de una manera alborozada que se quedara, y Mau Nieto, al verla se empezó a reír.

Tras darse cuenta de que algo no estaba bien ella le reclamó a su acompañante, y lo señaló de haberla drogado, sin embargo, el joven le respondió que él no la drogó y que investigaría qué fue lo que pasó.

No obstante, después de eso ambos se fueron, él la ayudó a bajar las escaleras pues a ella le temblaban las piernas, y cuando se subieron al coche ella tuvo más síntomas:

Luego, señala, entró en pánico , le dijo cosas horribles al amigo de Mau Nieto y no podía dejar de llorar.

“Me puse muy paranoica y le dije cosas horribles a 1, no podía dejar de llorar, me cuido toda la noche, creo que no durmió...”

Ximena Montero