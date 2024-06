Ante el revuelo y la polémica por la bandera de La Casa del Dragón en el Castillo de Chapultepec, el INAH responde que fue edición con inteligencia artificial.

Luego de que el día de ayer Max comenzará una ingeniosa promoción para el estreno de la temporada de su serie House of the Dragón el próximo domingo 16 de junio de 2024.

Al parecer, no a todos les gusto, luego de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) saliera aclarar que no fue participe de algún acto de la cadena televisiva y plataforma de streaming .

Esto en referencia a la publicación en redes sociales de Max Latinoamérica en la cual se puede el Castillo de Chapultepec con los estandartes Negros de La Casa del Dragón en apoyo a la reina Rhaenyra Targaryen.

El INAH fue claro al decir que las imágenes difundidas del Castillo de Chapultepec son falsas y se generaron a través “ de programas de edición de imagen o inteligencia artificial”.

Así como el instituto federal precisó que “en ningún momento se autorizo la reproducción de imágenes de este espacio para la promoción de la serie” de House of the Dragón 2.

“Se informa que las imágenes son falsas, puesto que en ningún momento se han colocado banderas, pendones ni ningún otro material publicitario relativo a dicha producción sobre este inmueble, y tampoco se ha autorizado la reproducción de imágenes de este espacio para la promoción de la serie. Lo que se aprecia en redes sociales fue generado a través de programas de edición de imagen o inteligencia artificial.” INAH

¿Habrá sanciones por uso indebido del Castillo de Chapultepec por La Casa del Dragón?

Ante las aclaraciones por parte del INAH, ya se habla sobre si se tendrán sanciones por uso indebido del Castillo de Chapultepec por La Casa del Dragón.

Con ello, el INAH precisó que “ se llevarán a cabo las medidas legales conducentes, dado que se trata del uso indebido de la imagen de un monumento histórico”.

Por lo que la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos del INAH está ya “tomando las medidas legales conducentes” contra la serie House of the Dragón.

Castillo de Chapultepec revela bando de México para La Casa del Dragón temporada 2 (Especial)

Fans de La Casa del Dragón tunden al INAH

Pese al argumento bajo la ley que el INAH aclaró ante el uso indebido del Castillo de Chapultepec por La Casa del Dragón, los fans de la serie se han ido contra todo al instituto.

Ya que a los seguidores de la serie House of the Dragón no les ha parecido cómo es que el INAH réplica esto que para muchos “ es publicidad de la buena para el Castillo de Chapultepec”.

Incluso entre comentarios, internautas han reprochado al INAH su acto en contra de La Casa del Dragón comparándolo con otros casos.

“Ustedes son bien graciosos, si hasta permiten bodas en centros arqueológicos y monumentos históricos ahhhh pero se indignan por qué usaron IA de una serie, mejor canalicen eso para publicidad y que la gente visite los centros históricos”. Internauta

Incluso hay quien les recordó al INAH la polémica con el Tren Maya “ doble moral? No los ví haciendo lo mismo con las obras del tren Maya…”.

Mientras que otros más pintaron al INAH de ser del bando de los Verdes en La Casa del Dragón justificando el porqué de su actitud.

Pues en otros lugares como el emblemático Empire State Building en Nueva York, Estados Unidos, fue partícipe de esta promoción La Casa del Dragón al publicar en sus redes sociales.