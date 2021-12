Alessandra Rojo de la Vega a Morena: Dejen de meterse conmigo

Alessandra Rojo de la Vega, exdiputada local de la Ciudad de México y directora general de Desarrollo Social de la alcaldía Miguel Hidalgo, llamó a Morena a que dejen de meterse con ella.

“Dejen de meterse conmigo, si la ley en México no me protege, buscaré instancias internacionales para que dejen de acosarme y violentarme, el poder que hoy tienen no se los dieron para esto, ya basta” Alessandra Rojo de la Vega

En un video difundido en redes sociales, Alessandra Rojo de la Vega se dijo víctima de violencia de género por parte de Morena.

“Si se dicen mejores por qué atacan desde el gobierno con toda la fuerza del poder”, dijo la exlegisladora.

Alessandra Rojo de la Vega aseguró que ha sido víctima de la violencia de Morena todos los días, buscando arrebatarle la tranquilidad y sustento.

“Qué bonita la violencia que han aplicado en mi contra todos los días, por ser mujer, por ser activista, por enfrentarme al sistema y a las injusticias, por trabajar en un gobierno” Alessandra Rojo de la Vega

Alessandra Rojo de la Vega (Cortesía)

Y agregó: “Atacan todo lo que amas, buscan arrebatarte tu tranquilidad, tu sustento, tu trabajo, para dejarte con absolutamente nada, todo por decidir no callar, no ser cómplice de sus fallas, de su falta de acción con las mujeres, de su incongruencia y de cómo obstaculizan la justicia por intereses políticos y beneficios personales”.

Alessandra Rojo de la Vega criticó que se digan el gobierno más feminista de la historia y el más austero cuando ejercen la violencia de género y usan el dinero del erario para promocionarse.

“Su gobierno al que muchos proclaman como el más feminista de la historia, el más austero, cuando el dinero lo despilfarran para sus fines, para destruir, para promocionarse personalmente”, dijo la funcionaria de la Miguel Hidalgo.

Alessandra Rojo de la Vega terminó el video llamando a Morena a que aprehendan a perder porque, dijo, esa será una constante.

“Perdieron media ciudad, en Miguel Hidalgo perdieron por rateros, por el mal gobierno que representan, aprendan a perder, acepten su realidad, porque perder para ustedes será una constante” Alessandra Rojo de la Vega

Dejen de meterse conmigo.



Seguiré alzando la voz, cada vez que intenten hundirme y callarme, regresaré más fuerte y con más apoyo… no han entendido nada, bola de violentos y corruptos. pic.twitter.com/WEFL7rw5le — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) December 21, 2021

Las acusaciones de Alessandra Rojo de la Vega

El video de Alessandra Rojo de la Vega se publicó luego que surgiera una noticia falsa en la que acusaban a su esposo Emmanuel Grey de golpear al alcalde de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, por una supuesta infidelidad.

Tanto Mauricio Tabe como Alessandra Rojo de la Vega rechazaron lo sucedido a través de sus redes sociales.

“Desde la primaria que no me agarro a golpes, salvo la garrotiza que nos puso la policía afuera del Congreso hace unos meses. Ya no saben ni qué inventar, seguimos trabajando en Miguel Hidalgo”, tuiteó Mauricio Tabe al respecto.

Mauricio Tabe, TUIT (TOMADA DE TWITTER)

Por su parte, Alessandra Rojo de la Vega publicó: “Una más de su violencia de género. Cuando no encuentran peros al trabajo, se meten con las familias. Bajeza absoluta”.

Alessandra Rojo, tuit (tomada de twitter)

No es la primera vez que Alessandra Rojo de la Vega acusa al gobierno de violencia de género.

El jueves 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujeres, se difundió un video donde Alessandra Rojo de la Vega abraza a encapuchadas que asistieron a la marcha realizada sobre Avenida Paseo de la Reforma.

La directora de Desarrollo Social en Miguel Hidalgo, donde administra el #PAN, Alessandra Rojo de la Vega, fue captada abrazando a encapuchadas en la #MarchaFeminista , y participó en ella en horas laborales, acusan #enUnClick 📲 https://t.co/SnPGlgtKoI pic.twitter.com/IWTNIUrXmn — SDP Noticias (@sdpnoticias) November 25, 2021

En respuesta, Alessandra Rojo de la Vega publicó un video donde criticó el uso de la palabra “anarquistas” para definir a las mujeres que abraza.

Además, Alessandra Rojo de la Vega explicó que dicho abrazo se dio luego que una de las encapuchadas le dijo “yo no marcho con diputadas”; ella respondió que ya no era diputada y le pidió un abrazo al cual se terminaron sumando más mujeres.

Posteriormente, Alessandra Rojo de la Vega acusó que la investigación en su contra se promueve con fines políticos por parte de integrantes de Morena.