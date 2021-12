Mauricio Tabe desmiente que haya sido golpeado por una supuesta infidelidad

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, desmintió que haya sido golpeado por una supuesta infidelidad en el Hotel Presidente Intercontinental, en Polanco, Ciudad de México (CDMX).

Luego de que en redes sociales acusaron con un video que Mauricio Tabe fue golpeado por Emmanuel Grey, esposo de Alessandra Rojo de la Vega, directora general de Desarrollo Social de la alcaldía Miguel Hidalgo

A través de Twitter, Mauricio Tabe señaló que desde la primaria no se agarra a golpes, salvo la ocasión que tuvo un enfrentamiento con la policía capitalina, tras la difusión del video.

En su publicación, Mauricio Tabe aseguró que es falso que él haya sido golpeado por el esposo de Alessandra Rojo de la Vega. “Ya no saben ni qué inventar”, expresó.

“Desde la primaria que no me agarro a golpes, salvo la garrotiza que nos puso la policía afuera del Congreso hace unos meses. Ya no saben ni qué inventar, seguimos trabajando en Miguel Hidalgo”

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo