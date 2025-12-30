La tienda Artículos Ingleses, una de las tiendas emblemáticas del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX), cerrará sus puertas en enero de 2026.

Así lo compartió el escritor y diplomático Héctor Orestes Aguilar, quien lanzó un mensaje de ayuda hacia esta tienda ubicada en la calle 5 de Mayo.

¿Artículos Ingleses cerrará en enero 2026? Esto es lo que sabemos

La tienda Artículos Ingleses del Centro Histórico de la CDMX es un establecimiento que oferta diversos productos relacionados con Inglaterra que se estableció desde 1932.

Según Héctor Orestes Aguilar, la tienda sólo abrirá hasta que termine diciembre pues, según la información que comparte, cerrará en enero de 2026.

"¡SOS, SOS! Cierran (por compra de su histórico local) la mítica tienda “Artículos ingleses”, de 5 de mayo. Es una verdadera catástrofe." Héctor Orestes Aguilar,

Esto por la supuesta compra del local donde están ubicados, en el número 19 de la calle 5 de Mayo.

Sin embargo, en las redes sociales del local no se ha dado ninguna información que confirme o niegue su próximo cierre.

¿Qué es Artículos Ingleses?

Artículos Ingleses es una tienda dedicada a la venta de objetos de moda y aseo relacionados con Inglaterra que se estableció en la capital del país hace más de 90 años.

Uno de los temas por los que se distingue es el trabajo de peletería, pues en el lugar se venden diversos artículos de piel, e incluso se pueden confeccionar bajo pedido.

Otras cosas ofertadas en este emblemático establecimiento son: