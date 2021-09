Accidente en la Línea 12 del Metro fue por una construcción deficiente, asegura experto

El ingeniero Eduardo Ramírez Cato, especialista en estructuras ferroviarias, aseguró que el accidente en la Línea 12 del Metro ocurrió por una construcción deficiente , de acuerdo con el segundo informe.

El experto compartió que los resultados presentados en el informe de la empresa DNV, menciona detalles que confirman que hubo deficiencias desde el diseño y hasta el mantenimiento de la Línea 12 del Metro.

La empresa DNV hizo varias simulaciones en computadora y descubrieron que con ciertas combinaciones no respondía la estructuración existente con el comportamiento que demandaban los trenes.

El experto aseguró que la causa raíz del accidente será alrededor de los pernos nelson, aunado a que hubo una deficiente supervisión.

Eduardo Ramírez dijo en entrevista para Así las cosas que, referente a la colocación de los pernos nelson, el informe señala que, al empezar a fallar, se veían evidencias como

Por otra parte, el informe señaló que las pruebas a los materiales mostraron que ni el concreto ni el acero de las tabletas cumplían con las normas.

También, en los marcos transversales presentaban algunos dobleces, lo que ya indicaba “que había algo”.

Eduardo Ramírez dijo que lo que se espera para el tercer informe, que se dará en dos semanas, se espera que se confirme a los pernos nelson como causa raíz del accidente en el Metro.

Así como la presentación de los límites que se excedieron, es decir, explicará cómo se deriva en las deformaciones y en los efectos secundarios que son las grietas.

Por otra parte, el experto en estructuras ferroviarias destacó la necesidad de atender toda la Línea 12 del Metro y no sólo la zona colapsada.

Recordó que el Consejo Técnico Asesor repasó, no solo el tramo que colapsó, sino toda la estructura elevada, luego de que se informó que no había vicios ocultos en la construcción.

“Partíamos del principio que nos dijeron de que no había vicios ocultos en la construcción, pues no, la verdad no eran ocultos, estaban visibles, estaban a la vista esos vicios y ahora resulta que con las recomendaciones, van a atender todo, no solo el tramo que se colapsó”

Eduardo Ramírez Cato, ingeniero especialista en estructuras ferroviarias