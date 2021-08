México.- Adriana Galván, una de las víctimas del accidente de la Línea 12 del Metro, declara que el gobierno de la CDMX no le ha proporcionado la ayuda adecuada.

La señora Adriana Galván detalló la impotencia de la que ha sido víctima desde la trágica noche del 3 de mayo, cuando ocurrió el accidente del Metro en su Línea 12.

Adriana Galván no solo ha tenido que enfrentarse a las secuelas del accidente del Metro , sino también al desentendimiento de las autoridades de la CDMX.

Adriana Galván, víctima del accidente del Metro, reveló que no había proporcionado más información porque el gobierno de la CDMX amenazó con retirarles las ayuda.

No obstante, cansada de la situación de injusticia de la que es víctima, Adriana Galván rompió el silencio.

Declarando que el gobierno de la CDMX únicamente le ha respondido que “no hay presupuesto”:

Asegurando que ha intentando comunicarle al gobierno de la CDMX sus necesidades y siempre termina recibiendo la misma respuesta: “No hay presupuesto”.

“A mi contacto le dijeron que ya no tenían presupuesto para ayudarme. Tengo contusiones en el cuerpo del lado del derecho, en el hospital me dijeron que ya en un mes estaría bien, pero a tres meses, véanme como estoy, padeciendo con dolencias."

Con lagrimas en los ojos, Adriana Galván solo pide a la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum ,sea más consiente con sus declaraciones.

“¿Qué le pediría? Que sea mas consciente en lo que dice, porque a mi no me ha llegado apoyo como hubiera querido. Siento mucha frustración, coraje, impotencia, el culpable ojalá que esté en la cárcel, porque si hubiera estado bien el Metro, yo no estaría como ahorita estoy, perdí mi vida, mi trabajo, yo tenía un trabajo estable.”

Adriana Galván