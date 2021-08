Accidente del Metro: Niegan haber recibido apoyos de Claudia Sheinbaum

Familiares y víctimas del accidente de la Línea 12 del Metro negaron haber recibido apoyo por parte de la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

Adriana Galván, víctima de la Línea 12 del Metro, acusó que no le han dado medicamentos que le han solicitado en el hospital de rehabilitación.

En conferencia de prensa de víctimas del accidente, Adriana Galván indicó que el único apoyo recibido por parte del gobierno ha sido para sus terapias y transporte.

En este sentido, sostuvo que el gobierno le informó que no había presupuesto para apoyarla.

“Mi enlace me dijo que le dijeron que ya no había presupuesto para apoyarme con un simple bastón, mucho menos para mis medicamentos y todavía los requiero para el dolor”

Adriana Galván comentó que a tres meses del accidente sigue padeciendo dolencias pese a que le habían dicho que en un mes se recuperaría.

La mujer adulta mayor expresó su frustración al no haber hasta ahora ningún detenido por el accidente de la Línea 12 del Metro.

“El culpable ojalá esté en la cárcel, porque si hubiera estado bien lo del Metro, yo no estuviera ahorita como estoy. Perdí ya todo, mi vida completa”, añadió.

Adriana Galván acusó que el gobierno la quiso callar con 250 mil pesos. Sin embargo, aseguró que el dinero sigue intacto en el banco.

“A mí me quisieron tapar la boca con 250 mil pesos, el dinero está en el banco. No he tocado ni un peso, porque para mí fue una humillación, una cachetada”

Adriana Galván. Víctima del accidente de la Línea 12 del Metro