El estado de Campeche presenta un brote de coxsackie que asciende a 49 casos.

En particular se trata del municipio de Calkiní, por lo que se cancelaron las clases en todas las escuelas de nivel básico.

Actualmente las autoridades escolares de planteles como del estado anunciaron labores de desinfección de las escuelas.

Segundo brote de coxsackie en Campeche en pocas semanas

Cabe recordar que tres semanas atrás se anunció la identificación de 23 casos del virus coxsackie y también se anunció el cierre de escuelas.

Dicho cierre fue para evitar más contagios y para desinfectar las escuelas.

¿Qué es el coxsackie?

El virus coxsackie se trata de una enfermedad que presenta salpullido en manos, pies y boca, sobre todo en menores de cinco años.

Los síntomas principales, que aparecen en los tres primeros días después del contagio, son:

Fiebre alta

Malestar general

Dolor de garganta

El modo de contagio de coxsackie es mediante secreciones y heces fecales y los casos se presentan sobre todo en la temporada de verano y otoño.