Tras la muerte de Mónica Citlalli Díaz Reséndiz, maestra de Ecatepec, su familia no quiere que el caso quede como una cifra de feminicidio más.

Así lo dio a conocer el reportero Javier Salinas Cesáreo para La Jornada, quien compartió una entrevista a la familia de Mónica Citlalli Díaz Reséndiz.

Cabe recordar que la maestra desapareció en Ecatepec el pasado 3 de noviembre y fue hallada muerta el 9 de noviembre en una carretera de Morelos.

La familia de Mónica Citlalli Díaz Reséndiz no quiere que el feminicidio de la joven sea una cifra más, por lo que exigen justicia para dar con los responsables de su muerte.

Maciel Olvera Reséndiz, hermana de Mónica Citlalli Díaz Reséndiz exigió que se lleve a cabo la investigación y se dicte prisión a quien provocó la muerte de su hermana.

Y agregó que lo que la familia no quiere es que el caso se quede en la impunidad y Mónica Citlalli Díaz Reséndiz se convierta en una cifra más de feminicidios.

“Lo que no queremos es que se quede así nada más y ella se convierta en una cifra más; deseamos que esto no vuelva a pasar en el estado ni en ninguna parte. No es posible que nos tengamos que estar cuidando las mujeres y que no podamos vivir en paz, tranquilas”.

Maciel Olvera Reséndiz, hermana de Mónica Citlalli Díaz Reséndiz