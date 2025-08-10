El estado se consolida como referente nacional en atención médica domiciliaria con el programa “Médico en Tu Casa”, impulsado por el gobernador Esteban Villegas Villarreal. Esta estrategia lleva consultas, medicamentos, revisiones de estudios y curaciones sin costo hasta los hogares de quienes más lo necesitan, evitando traslados y reduciendo gastos para las familias.

Coordinado por la Secretaría de Salud, que encabeza Moisés Nájera Torres, el programa inició en comunidades de la capital y hoy opera en 11 municipios: Nuevo Ideal, Canatlán, Guadalupe Victoria, Peñón Blanco, Francisco I. Madero, Tamazula, Pueblo Nuevo, Durango, Nombre de Dios, Coneto de Comonfort y San Juan del Río.

Durango: Cobertura amplia y servicios integrales

En su implementación, “Médico en Tu Casa” ha realizado más de 3 mil consultas a domicilio y visitado más de 6 mil hogares, priorizando zonas rurales y de difícil acceso. La atención beneficia principalmente a personas con limitaciones físicas, económicas o geográficas que les impiden acudir a un centro de salud.

Además de la consulta médica, el programa entrega medicamentos gratuitos, efectúa curaciones, revisiones de estudios clínicos y proporciona apoyos funcionales como sillas de ruedas, andaderas y prótesis.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Durango garantiza atención digna, oportuna y sin costo, reforzando su compromiso de llevar salud y bienestar a todos los rincones del estado.