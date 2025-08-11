ANPACT informó que la importación de vehículos pesados usados desde Estados Unidos se triplicó desde 2022, con 60 unidades usadas vendidas por cada 100 nuevas en México.

Esto ha afectado la competitividad, la seguridad vial y el medio ambiente.

Caída en ventas y producción de ANPACT

Las ventas de ANPACT al mayoreo en julio fueron 2 mil 175 unidades, una baja de 70 por ciento respecto a julio de 2024 .

En lo que va del año, las ventas disminuyeron casi 50 por ciento. La producción y exportaciones también bajaron más de cincuenta por ciento.

En este sentido, ANPACT destaca la necesidad de financiar y dar incentivos para renovar la flota, especialmente vehículos de carga clase seis, siete y ocho.

Ello, para lograr un transporte más eficiente, seguro y menos contaminante.

Anuncian la expo Transporte ANPACT 2025

Del 12 al 14 de noviembre se realizará en Expo Guadalajara la Expo Transporte ANPACT 2025.

Asistirán más de 500 marcas y conferencias sobre innovación y sostenibilidad.