¿Venga La Alegría tendrá nuevos conductores? Ana María Alvarado ya reveló quienes son y habló sobre los cambios que se podrían venir para el matutino.

Desde finales del año pasado han surgido varias versiones que aseguran que Venga La Alegría tendrá una renovación completa, empezando por cambios en sus conductores.

Tras varias especulaciones, Ana María Alvarado de 54 años de edad ya reveló quienes son los nuevos conductores que se integrarían a Venga la Alegría durante este 2023.

Sergio Sepúlveda no sale de Venga La Alegría; ha estado desde hace 22 años

El pasado 2 de enero los conductores de Venga la Alegría celebraron 17 años de la emisión. Sin embargo, lo hicieron en medio de versiones que señalan que el programa tendrá varios cambios en sus presentadores.

Los cambios en Venga la Alegría han comenzado con la llegada de la productora Maru Silva, quien tomó el lugar de Dio Lluberes quien se salió del matutino a finales del año pasado.

Aunque si bien se habla que Venga la Alegría podría desaparecer para darle la bienvenida a un nuevo matutino, Ana María Alvarado reveló que no sería la única producción que tendría cambios.

En su canal de Youtube, Ana María Alvarado reveló que Venga la Alegría fin de semana también sufriría algunos cambios y en este sentido reveló quienes son los nuevos conductores.

Ana María Alvarado destacó que Venga la Alegría fin de semana ya tendría sus primeras modificaciones con la llegada de los productores Mónica Alcaraz y Omar Ochoa.

De acuerdo con Ana María Alvarado el primer conductor que se integraría a Venga la Alegría fin de semana es Enrique Mayagoitia, conductor de 36 años de edad que forma parte hasta el momento del programa SNSerio.

Ana María Alvarado puntualizó que Enrique Mayagoitia aceptó participar en Venga la Alegría fin de semana porque no interfiere con su participación en Multimedios”

“El primer contratado es Kike Mayagoitia, van a ser cambios interesantes. Están viendo quiénes se quedan, quiénes se van (…) Lo aceptó porque no interfiere con su trabajo en Multimedios”

En otro video Ana María Alvarado había adelantado que Daniel Riolobos, exintegrante de La Academia, llegaría a Venga la Alegría.

Daniel Riolobos se encuentra en medio de la controversia luego de que denunció en su cuenta de Twitter que lo mandaron a matar, además aseguró que sabe quiénes fueron.

El pasado 3 de enero Daniel Riolobos de 36 años de edad se mostró agradecido de que pudo escapar del atentado en su contra. Ana María Alvarado destacó que el cantante permanecerá encerrado hasta que pueda poner su denuncia.

Ana María Alvarado señaló que por el momento los conductores de Venga la Alegría están temblando por los cambios que se vienen para el matutino.

De acuerdo con Ana María Alvarado los únicos que ya han sido confirmados para seguir en el matutino son Sergio Sepúlveda, Laura G y Pato Borghetti.

Sobre la sección de espectáculos, Ana María Alvarado puntualizó que hasta el momento no han hablado con los conductores, pero espera que se queden ya que han formado un gran equipo.

“Yo pregunté rápidamente y del equipo de espectáculos, pues hasta hace rato no han hablado ni con Flor Rubio, Ricardo Casares y Horacio Villalobos, no les han dicho si se quedan o no y si están preocupados”

