Debido a que el matutino de TV Azteca, Venga La Alegría, ha tenido muy mal rating en los últimos meses, altos ejecutivos han decido hacerle cambios al programa incluso desaparecerlo por lo que han puesto sus ojos sobre Andrés Tovar.

No obstante, se da por hecho que el próximo lunes 2 de enero, Venga La Alegría tendrá nuevos cambios en panel de conductores. Sí, unos se quedan y otros se van.

Pese a que por mucho tiempo audiencia ha pedido la salida de Laura G, de 37 años de edad, productores de Venga La Alegría siguen ignorando las peticiones.

Será Ismael Zhu, mejor conocido como ‘El chino’, de 31 años de edad, quien quede fuera del matutino, mismo que abrirá sus puertas a Ricardo Peralta, de 33 años de edad.

Ricardo Peralta, youtuber y ganador de MasterChef Celebrity (@torpecillo / Instagram)

Además de la integración del ganador de MasterChef Celebrity, en conducción se sumará el chef Mariano Sandoval, de 40 años de edad, y Carmen Campuzano, de 52 años de edad.

Asimismo se habla de la participación de Ingrid Coronado, de 48 años de edad, y de Mauricio Mancera, de 39 años de edad, pero ¿si habrá cambios en conducción también lo habrá en producción?

¿Andrés Tovar es el nuevo productor de Venga La Alegría?

Tras la salida de Dio Lluberes, Venga La Alegría se quedó con Sergio Sepúlveda , de 50 años de edad, como único productor por lo que altos ejecutivos habrían puesto sus ojos en Andrés Tovar.

Andrés Tovar (Instagram @atovarp)

Sin embargo, nada está dicho pues ni siquiera Andrés Tovar, de 39 años de edad, sabe si tomará el mando del matutino de TV Azteca o del programa que podría sustituirlo.

“Al día de hoy yo no sé nada, todavía no me han dicho nada pero listo a trabajar, dispuesto”, declaró el productor televisivo a su paso por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Así como destacó que él cuenta con experiencia en noticieros, matutinos y talk show, incluso en series por lo que estaría encantado.

Mientras se confirma o se desmiente su integración a Venga La Alegría, Andrés Tovar se dice contento con su programa junto a Rocío Sánchez Azuara así como por los proyectos que vienen en camino.