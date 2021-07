Vanessa Claudio podría renunciar a ‘Suelta la Sopa’ por malos tratos

A más de un año de haber llegado a ‘Suelta la Sopa’, Vanessa Claudio habría renunciado a la emisión por malos tratos que habría recibido de la producción y sus compañeros.

El programa ‘ Chisme No Like ’ reveló que Vanessa Claudio está cansada de la preferencia a Aylín Mújica , por lo que le habría buscado con Telemundo la oportunidad para un nuevo trabajo, pero al no ver una respuesta favorable ya tendría un nuevo proyecto.

Vanessa Claudio (vanessaclaudio/Instagram)

¿Por qué Vanessa Claudio habría renunciado a ‘Suelta la Sopa’?

En febrero del 2020 Vanessa Claudio llegó a ‘Suelta la Sopa’, tras su paso por TV Azteca. Desde un primer momento la conductora vivió algunos desacuerdos con sus compañeros.

Sin embargo se reveló que Vanessa Claudio renunciaría a la emisión de Telemundo ya que se encuentra cansada de los malos tratos que ha recibido de la producción y de sus compañeros.

El programa ‘Chisme No Like’ destacó que Vanessa Claudio se habría acercado a los ejecutivos de Telemundo para preguntarles si habría otro proyecto para ella, pero la respuesta fue negativa.

De acuerdo con Javier Ceriani y Elisa Beristain, Vanessa Claudio está cansada de que siempre se le dé la razón a Aylín Mújica .

“Ella ya está harta de que toda la atención la tiene Aylín Mújica, que es la preferida inclusive con uno de los productores. Todas las cosas siempre que suceden le dan la razón a Aylín y esto tiene cansada a Vanessa” Elisa Beristain

Javier Ceriani señaló que Vanessa Claudio tiene una propuesta para actuar en una producción en Turquía, por lo que ya habría decidido aceptar ese proyecto.

“En horas, en minutos, si no lo hizo ya al llegar esta mañana, estaría por renunciar (…) Decidió irse de ahí (…) Tenemos información de que Vanessa Claudio renunciaría en los próximos minutos de Suelta la Sopa para irse a Turquía” Javier Ceriani

Alex Kaffie reveló en su columna para ‘El Heraldo de México’ que Televisa había buscado a Vanessa Claudio para que se incorpore al programa ‘Hoy’, sin embargo, ella habría regresado a ‘ Venga la Alegría ’.

Hasta el momento Vanessa Claudio no ha hablado sobre estos rumores, pero se conoce que la conductora tiene varias propuestas que podría aceptar en caso de renunciar a ‘Suelta la Sopa’.