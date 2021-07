Vanessa Claudio habló sobre el terror que vivió durante el terremoto en Puerto Rico, la conductora se encontraba de visita en su país natal cuando ocurrió el movimiento telúrico.

La madrugada de 7 de enero se registró un terremoto en Puerto Rico, que hasta el momento cobró la vida de una persona y otras más resultaron heridas. A través de una entrevista vía telefónica con el programa Venga la Alegría, Claudio reveló el difícil momento que vivió y señaló que no se había podido comunicar con su familia.

De acuerdo con la modelo, desde el pasado 28 de diciembre en su país se habían comenzado a sentir algunos temblores de intensidad leve, pero no habían alertado a la población. Vanessa Claudio señaló que ya se encontraba descansando con su mamá cuando sintió un fuerte movimiento.

“Estábamos dormidas cuando a las 4:25 de la mañana le digo a mi madre: está temblando” Vanessa Claudio

La conductora señaló que inmediatamente salió de su casa junto con sus perros y otros vecinos. Claudio puntualizó que para ella el terremoto duró muchísimo en comparación ha otros que le ha tocado vivir. Durante la llamada, la conductora de Tv Azteca señaló que no pudo dormir ya que tan sólo una hora después se sintió otro temblor muy fuerte.

Vanessa Claudio reveló que algo que le ha afectado mucho más allá del terror que sintió en el momento del terremoto es que no se ha podido comunicar con su familia ya que los servicios básicos del país resultaron dañados.

“No hay luz, hubo un apagón (…) estamos incomunicados, yo tengo familia al sur, familia de mi papá y no nos hemos podido comunicar” Vanessa Claudio

La ex conductora de ‘Venga la Alegría’ señaló que ella se encontraba en el norte de Puerto Rico donde no se sintió tan fuerte el movimiento como en el sur, sin embargo recalcó que su país natal se encuentra muy afectado por el terremoto y que hay zonas en donde no ha dejado de temblar, haciendo más difícil las labores de las autoridades.