Vanessa Claudio revela las razones por las que dejó Venga la Alegría

Vanessa Claudio se convirtió en una de las conductoras más queridas de TV Azteca, sin embargo sorprendió a todos cuando decidió dejar ‘Venga la Alegría’ para realizar el programa ‘Este es mi estilo’.

A pesar de que en estos momentos se encuentra en Estados Unidos y forma parte del programa ‘ Suelta la Sopa ’ en Telemundo, la puertorriqueña se sinceró sobre su paso en el matutino de la televisora del Ajusco y confesó porque salió del programa.

Durante una entrevista con Verónica Alejandra a través de Instagram, la presentadora abrió su corazón y reveló que en VLA vivió varias injusticias que la hicieron buscar nuevos proyectos.

Vanessa Claudio destacó que cuando entro al programa la hicieron jugar un papel de joven, pero llegó un momento en el que ya no quería ser ese personaje.

“Mira, uno puede jugar un personaje en ‘Venga’, la soltera, la esto, lo otro. Siempre me vestían que si de Marilyn Monroe, que Selena y yo ya no era la chica de 20 años que entré y yo sentía que yo necesitaba dar ese empujón” Vanessa Claudio

Detalló que su situación cambio cuando llegaron nuevos conductores y ella sintió que la producción le pedía cosas injustas.

"Cuando empezaron a entrar mis compañeros nuevos, la verdad, no voy a mentir, empezaron a darles un lugar que para mí no les correspondía o te ponían al mismo nivel de alguien y te pedían que llegaras más temprano para ayudar a la otra persona” Vanessa Claudio

Vanessa Claudio confesó que en ‘Venga la Alegría’ son los conductores los que se encargan de escribir cada sección y de llevar nuevos elementos para poder aparecer en el programa. Aunque detalló que eso no pasaba con los nuevos presentadores.

“Yo escribía ‘Las hermanas veneno’, que era una comedia sarcástica, pero era escribir guiones todos los días. Primero lo hacía con Tania, luego sola y después me pusieron a Kristal que era nueva, es tremenda conductora y me llevo bien con ella, pero al principio me ponían a tratar de leerle el guion para que ella entendiera que tono le tenía que dar, lo que se me hacía un poco injusto”, puntualizó la puertorriqueña.

Para la conductora le parecía injusto que tuviera que compartir cuadro con Kristal cuando ella llevaba más tiempo y aunque señaló que se lleva muy bien con la conductora le parecía injusto cuando ella ya había pagado un derecho de piso.

“Me empecé a sentir incómoda, yo quería crecer y dije ‘viene una nueva generación, viene una nueva persona que puede hacer lo que yo ya hacía, pues entonces a mí me toca crecer” Vanessa Claudio

Vanessa Claudio confesó que cuando llegaron sus nuevos compañeros ella salió a cuadro hasta las 10 de la mañana, cuando había llegado desde las siete. La conductora confesó que no entendió el porque si no podían salir todos los presentadores habían traído a más personas.