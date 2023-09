El programa televisivo Lo Sé Todo que se transmite por Canal 1 en Colombia se quedó sin una de sus conductoras debido a que la producción expuso su vida privada al punto de humillarla.

Se trata de la conductora y actriz Nanis Ochoa, de 34 años de edad, quien renunció al programa cuando uno de sus compañeros presentó un video que la mostraba besando a un hombre en un restaurante.

Hecho que producción de Lo Sé Todo consideró un boom debido a que el hombre no es la pareja de Nanis Ochoa, sino el cantante Dani Martín, de 46 años de edad, por lo que habrían destapado un caso de infidelidad.

Nanis Ochoa besando a un hombre que no es su pareja (@losetodocol / Instagram)

Conductora de TV renuncia en vivo tras ser humillada con un video

Luego de que el presentador Ariel Osorio, de edad desconocida, disfrutará exponer y humillar a su compañera, Nenis Ochoa evidenció su molestia:

“Yo la verdad me siento irrespetada, yo me siento expuesta, yo me siento… o sea, eso puede pasar en cualquier otro medio, pero se supone que ustedes acá son mis compañeros. Yo vine acá a trabajar y me hacen esto ¿Por qué no hablaron conmigo antes, si yo quería que me expusieran de esta manera?” Nensis Ochoa

Y tras dejar claro que era una violación a su intimidad, renunció: “Te voy a decir una cosa, a mí la verdad no me interesa trabajar si cada ocho días me están exponiendo con algo más, yo soy un ser humano, no me interesa”, dijo y se salió.

Reaccionan a humillación de Nenis Ochoa

Que expusieran la vida privada de Nenis Ochoa no gustó a la audiencia de Lo Sé Todo por lo que cibernautas expresaron su apoyo a la conductora mediante redes sociales.

“Ay nanis a mi me encantan las mujeres como tú. Que tengan carácter y no dejen que nadie pase por encima de ellas. Estuvo súper feo lo que pasó en el programa. Tú sales de esta victoriosa”, “Ojalá entable demanda sobre este canal y sobre quién pueda, es su vida privada”,

“Regresa al programa y demuestra tu fuerza eres figura pública”, “Uy hoy le dieron duro en ese programa aterrador”, “Algo tan bajo no podría ser más que marketing”, expresan.

Nenis Ochoa (@nenis8a / Instagram)

Renuncia de Nanis Ochoa estuvo planeada

Debido a que audiencia de Lo Sé Todo comenzó a quejarse por lo ocurrido a Nenis Ochoa, producción envió un comunicado para explicar que la conductora sigue laborando en el programa ya que todo fue orquestado para promocionar el nuevo sencillo de Daní Martín.